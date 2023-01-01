Описание

При нажатии на кнопки устройство издает характерный звук, он свидетельствует о правильности действий. Причем в устройстве есть таймер, значит, фотограф не будет отсутствовать на снимке: он настроит композицию, выставит таймер и вернется в кадр. Впоследствии фотографии можно перенести в память компьютера или на другой носитель, и они навсегда останутся в семейном архиве. Для расширения памяти, имеется слот для установки Micro-SD карты. Из игр представлены классические «Змейка», «Тетрис» и «Сокобан» (в России известна как «Мудрый крот» или «Кладовщик»), головоломка с перетаскиванием ящиков.

Тип элемента питания - встроенный аккумулятор

Возрастные ограничения - для детей

Вес товара с упаковкой - 200 г

Материал игрушки - abs-пластик

Комплектация - фотоаппарат, USB кабель, шнурок, инструкция