Фотоальбом Oldena «Наша Свадьба», розовый
Код товара : УТ-00041940
Артикул : AL - 011
250 ₽
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Характеристики
Описание
Тематический альбом «Наша Свадьба». Обложка из ламинированного картона, страницы также из картона с вырубкой под фотографии и страницами для заполнения от руки («анкетами»). Размер 29.5 х 25.5 см.