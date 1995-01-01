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Фотоальбом Полином 36 фото 10х15 см, «Kawaii Печеньки»

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073207 Артикул : ФА 36.001-8

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Мини-альбом для 36 фотографий формата 10х15 см. Мягкая обложка выполнена из пластика, как и белые страницы, скрепленные термосваркой. Обложка в кавайном стиле «Ты моя печенька» хорошо подойдет для романтических или дружеских фотографий. Задать вопрос 150 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Мини-альбом для 36 фотографий формата 10х15 см. Мягкая обложка выполнена из пластика, как и белые страницы, скрепленные термосваркой. Обложка в кавайном стиле «Ты моя печенька» хорошо подойдет для романтических или дружеских фотографий.

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