Фотоальбом Oldena магнитный 26x28 см, 20 листов, «Геометрия»
Код товара : УТ-00041941
Артикул : DS08506
450 ₽
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Характеристики
Описание
Магнитный фотоальбом в классическом дизайне. Обложка из искусственной кожи с геометрическим узором. Фотографии разных размеров размещаются под магнитной пленкой, также можно размещать отрезки бумаги с подписями к снимкам, рисунки от руки и другие детали оформления. 20 двусторонних листов из плотного картона в переплете.