Магнитный фотоальбом в классическом дизайне. Обложка из искусственной кожи с геометрическим узором. Фотографии разных размеров размещаются под магнитной пленкой, также можно размещать отрезки бумаги с подписями к снимкам, рисунки от руки и другие детали оформления. 20 двусторонних листов из плотного картона в переплете.