Фотоальбом Ольдена 13x18 см 48 фото, свадебный
Код товара : УТ-00012569
Артикул : PBG-H5
49%
450 ₽
230 ₽
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Характеристики
Описание
Свадебный фотоальбом для фотографий 13х18 см, выполнен в форме коробки для фотографий, лицевая часть обложки оправлена в матовую серебристую металлическую рамку со стразами, задняя и внутренняя части отделаны черным бархатом. Страницы пластиковые, по 1 фотографии на странице. Отличный подарок на свадьбу или на годовщину свадьбы – как для самих молодоженов, так и для их родителей.