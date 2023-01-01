Свадебный фотоальбом для фотографий 13х18 см, выполнен в форме коробки для фотографий, лицевая часть обложки оправлена в матовую серебристую металлическую рамку со стразами, задняя и внутренняя части отделаны черным бархатом. Страницы пластиковые, по 1 фотографии на странице. Отличный подарок на свадьбу или на годовщину свадьбы – как для самих молодоженов, так и для их родителей.