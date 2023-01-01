Фотоальбом Henzo 29х33,5 см 100 страниц PROMO COLOR
Код товара : 00000031678
Артикул : 1083500
3 990 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Пергаментные листы
Материал обложки / страниц
Картон
Материал обложки / страниц
Бумага
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
Классический
Тематика
Классика
Количество фотографий
400 фото
Описание
Тип: альбом
Кол-во страниц: 100
Материал страниц: бумага
Тип крепления: книжный переплет
Фактура обложки: ламинированный картон
Цвет листов: белый