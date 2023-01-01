Фотоальбом Полином 200 фото 10х15 см Pets
Код товара : УТ-00067958
Артикул : FA 200.003
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Гарантия 14 дней.
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Материал обложки / страниц
Пластик
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
200 фото
Описание
Фотоальбом на 200 фото 10х15 см сочетает в себе стильный дизайн, прочность и функциональность для хранения ваших воспоминаний. Этот портативный фотоальбом предназначен для тех, кто хочет организовать и сохранить свои ценные фотографии долгие годы.
Обложка фотоальбома выполнена из прочного материала и обеспечивает надежную защиту от пыли и повреждений. Стильный дизайн добавляет благородства и элегантности вашим фотографиям.
Фотоальбом имеет клеевой переплет, что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии. При необходимости вы также можете легко снять и переместить фотографии на другие страницы.
На одной странице альбома располагаются 2 фотографии (горизонтально), на развороте, соответственно – 4 фото. Такая компоновка страниц позволяет лучше организовать и отображать ваши фотографические моменты.
Материал листов фотоальбома – высококачественный пластик, который обеспечивает надежную защиту ваших фотографий от пыли, влаги и повреждений, придавая им яркость и четкость.
Фотоальбом на 200 фото 10х15 см с кармашками – прекрасный выбор для организации и сохранения ваших ценных фотографий. Он является идеальным подарком для вас или ваших близких, помогая сохранить самые важные моменты в жизни на долгие годы.
Обложка в ассортименте.