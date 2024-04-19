Переходное кольцо FOTGA L39 / M39 - NEX (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075114 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-19

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Описание Код товара: 140114 Тип: Переходник

С системы: M39 Leica screw-mount (LSM)

На систему: Sony E

Переходник позволяет использовать на камерах Sony серии NEX объективы от старых дальномерных фотоаппаратов с резьбой М39 (Зоркий, ФЭД, Leica и т.д.), многие из которых по качеству превосходят современные zoom объективы, а стоят копейки. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5;

Комплектация: коробка.

Гарантия 14 дней.

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