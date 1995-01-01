FOMA Cine Ortho 400 – это специальная ортохроматически сенсибилизированная черно-белая негативная пленка, предназначенная для кинокамер 8- и 16-мм формата (для фотоаппаратов выпускается 35-мм Foma Ortho 400). Отличается хорошим разрешением и резкостью контуров, специфической зернистостью и высокой максимальной плотностью. Высокая светочувствительность позволяет снимать даже в неблагоприятных условиях освещения и упрощает использование широкого спектра конверсионных, эффектных и других светофильтров.

Номинальная оптическая чувствительность пленки составляет ISO 400/27°, но ее широкая экспозиционная гибкость обеспечивает очень хорошие результаты даже при переэкспонировании на 1.5 ступени (ISO 160/23°) и при недодержке на такую же глубину (ISO 1250/32°). Этот тип пленки особенно подходит для художественно стилизованных сюжетов (например, выразительного изображения человеческих лиц), экспериментальных кинопроектов и т. д. FOMA Cine Ortho 400 обладает высокой спектральной чувствительностью в зеленой части видимого спектра, что также является преимуществом при съемке пейзажей, ландшафтов.

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Как можно видеть из графика спектральной чувствительности, Cine Ortho 400 обладает обычной чувствительностью в фиолетовом, синем и голубом диапазоне, высокой чувствительностью в зеленом, низкой в желтом, а к оранжевому и красному спектру она не чувствительна практически полностью. Это означает, что все объекты оранжевого и красного цвета будут отображаться очень темно, с уходом в глубокий черный. При съемке лиц возникают необычные эффекты: кожа передается достаточно бледно, при этом губы, веснушки, родинки, румяна становятся темнее и выразительнее, что придает изображению драматизм в стиле нуар. При этом повышенная чувствительность к зеленому передает листву и траву ярче.

Пленка очень контрастная, изображение напоминает фильмы эпохи немого кино, старую кинохронику или фотографии конца 19-го / начала 20 века – именно тогда ортохроматические эмульсии были наиболее распространены. Ретро-эффекту также способствует крупное, выразительное зерно (RMS = 17.5). Отдельно следует отметить светочувствительность (у большинства ортохроматических эмульсий она не превышает ISO 80) и фотографическую широту, прощающую ошибки экспонирования. Обратите внимание, что при съемке с лампами накаливания, натриевыми лампами уличного освещения или их светодиодными аналогами реальная светочувствительность пленки из-за нечувствительности к оранжевому падает примерно в 2 раза, до ISO 200.

FOMA Cine Ortho 400 проявляется по стандартному ручному процессу (Д-76), можно применять широкий спектр проявителей. Составы типа Родинал (Fomadon R09) повышают четкость, зерно становится максимально резким и «колючим», а выравнивающие проявители (Kodak D-76, Ilford ID-11, в еще большей степени Ilford Microphen или Tetenal Ultrafin) немного сглаживают зернистость и тональные переходы. Допускается на непродолжительное время включать красные лампы безопасного лабораторного освещения. Для закрепления можно использовать любую марку кислого фиксажа, при этом обратите внимание, что пленка требует длительной промывки в холодной проточной воде (около 30 минут). В теплой воде (выше 15°) это время можно сократить до 15 минут.

Катушки формата 2х8mm (Standard 8) длиной 10 м хватит приблизительно на 5.5 минут (2 прохода по 2 мин. 45 с.) при съемке со скоростью 16 кадров в секунду.

Характеристики