FOMAPAN Cine 400 — это панхроматически сенсибилизированная черно-белая негативная пленка. Она предназначена для съемки пленочной камерой с последующей оцифровкой негативов. Характеризуется слегка выраженной зернистостью, хорошим разрешением и резкостью контуров. Пленка хорошо подходит для съемки в неблагоприятных условиях освещения. Номинальная чувствительность пленки составляет ISO 400/27°, но ее широкая экспозиционная гибкость обеспечивает очень хорошие результаты даже при переэкспонировании не менее 1 ступени (ISO 200/24°) и недодержке на 1 ступень (ISO 800/30°), в зависимости от типа используемого проявителя и метода проявки (push или pull процессинг).

Описание производителя

FOMAPAN Cine 400 выполнена на базе той же эмульсии, что и классическая FOMAPAN 400 (Action), но в формате, пригодном для использования в кинокамерах. Характеристические кривые полностью совпадают, подложка такая же, из триацетата целлюлозы толщиной 0.125 мм. Эмульсия панхроматическая: т.е. чувствительная чувствительна ко всему видимому спектру света, но не в равной степени. Она менее чувствительна к холодным тонам (фиолетовый, синий, голубой будут отображаться темнее), и более чувствительна к теплым (желтый, оранжевый, красный). За исключением глубокого красного – после приблизительно 680 нм кривая резко идет вниз, оттенки красного за чертой 700 нм будут выглядеть полностью черными.

Показатель зернистости (RMS 17.5 при проявке в Микрофене) достаточно обычен для высокочувствительных пленок, но с учетом существенно меньшей площади кадра (по сравнению с 35-мм фотоаппаратами) такое зерно будет смотреться очень заметно, выраженно. Чтобы оно не было слишком крупным, рекомендуется использовать такие проявители как Ilford Microphen, Fomadon Excel или, по крайней мере, Fomadon P / Ilford ID-11 в неразбавленном виде (концентрация stock). Проявители типа Родинал (Fomadon R09), напротив, сделают зерно наиболее выраженным, а само изображение максимально графичным, контрастным.

Для закрепления можно использовать обычный кислотный фиксаж любой марки. Промывка в холодной проточной воде в течение 30 минут.

Пленку рекомендуется хранить в холодильнике, при этом после извлечения следует дать ей согреться до комнатной температуры в течение прибл. 2 часов. Хранение вне холодильника также допускается, при температурах не выше 25° С. Отснятую пленку необходимо проявить как можно быстрее.

Катушки формата DS 8mm длиной 10 м хватит приблизительно на 5 минут (2 прохода по 2.5 мин.) при съемке со скоростью 18 кадров в секунду.

Характеристики