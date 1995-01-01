FOMAPAN Cine 100 — это панхроматически сенсибилизированная черно-белая негативная пленка. Она предназначена в первую очередь для съемки на пленочную камеру с дальнейшей проявкой негативов и оцифровкой. Характеризуется низкой зернистостью, высокой разрешающей способностью, резкостью контуров и широким диапазоном полутонов. Номинальная светочувствительность пленки составляет ISO 100/21°, но благодаря широкой экспозиционной широте пленка дает очень хорошие результаты даже при переэкспонировании на 1 ступень экспозиции (например, ISO 50/18°) или при недодержке на 2 ступени (например, ISO 400/27°).

Описание производителя

Новая FOMAPAN Cine 100 – это, по сути, классическая FOMAPAN 100 или FOMAPAN 100 Classic, выполненная в подходящем для кинокамер формате. Характеристические кривые полностью совпадают, подложка такая же, из триацетата целлюлозы толщиной 0.125 мм. Эмульсия панхроматическая, это означает, что она чувствительна ко всему видимому спектру света, однако если посмотреть на спектральный график, то будет видно, что к холодным тонам она менее чувствительна (фиолетовый, синий, голубой будут отображаться темнее), а к теплым (желтый, оранжевый) – более, то есть объекты этих цветов будут отображаться немного светлее обычного. При этом после границы 650 нм (переход из оранжевого в красный) кривая резко идет вниз, то есть оттенки красного на итоговом изображении будут выглядеть темнее всего.

Хотя производитель в описании говорит о низкой зернистости, цифры в спецификации говорят о другом: RMS 13.5 (еще и при проявке в Микрофене) – это достаточно крупное зерно для ISO 100. К примеру, Kodak Double-X демонстрирует приблизительно такую же зернистость при номинальной чувствительности ISO 250. Все дело в традиционной технологии изготовления, придающей изображению винтажный вид: в киноформате такое зерно будет очень заметным и «живым» в динамике. Если вы хотите немного сгладить зернистость, рекомендуется использовать такие проявители как Ilford Microphen или Fomadon Excel. Порошковые Fomadon P или Ilford ID-11 в неразбавленном виде (stock) также хорошо подойдут для выравнивания зерна и контраста, а проявители типа Родинал (Fomadon R09), наоборот, сделают изображение более резким, контрастным и зернистым.

Для закрепления можно использовать обычный кислый фиксаж любой марки. Промывка в холодной проточной воде в течение 30 минут.

Пленку рекомендуется хранить в холодильнике, при этом после извлечения следует дать ей согреться до комнатной температуры в течение прибл. 2 часов. Хранение вне холодильника также допускается, при температурах не выше 25° С. Отснятую пленку необходимо проявить как можно быстрее.

Катушки формата 2х8mm (Standard 8) длиной 10 м хватит приблизительно на 5.5 минут (2 прохода по 2 мин. 45 с.) при съемке со скоростью 16 кадров в секунду.

Характеристики