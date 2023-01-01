Описание

Характеристика

ФОМАТОНЕР СЕПИЯ - это жидкий концентрат двухванного сульфидического виража предназначенного для подцветки черно-белой фотографии в желто-коричневый - коричневый, или же фиолетово-коричневый оттенки. Насыщенность и оттенок конечного цвета зависит от температуры второй ванны (т.е. тонирующего). Тонировать можно фотографии на бумажной основе ламинированной полиэтиленом (RC) – напр. Фомаспид и na бумажной баритованной основе (напр. Фомабром).

Можно использовать для подцветки новых фотографий непосредственно после их обработки, а также старые снимки. Так как при подцветке происходит определенное снижение контрастов фотоснимков, для этого метода пригодны только контрастные фотографии с хорошо покрытыми тенистыми партиями. По этой причине уместно фотографии слегка передержать.

Упаковка

ФОМАТОНЕР СЕПИЯ производится и поставляется как концентрат, состоящий из двух частей (отбеливающий реагент A и тонирующий раствор Б) в упаковке 2x250 мл.

Насыщенность

Из рабочих растворов одного комплекта можно без учитывания вида позиции тонировать около 5 м2 фотографии, т.е. около 120 фотографии размерами 18x24 см. Насыщенность зависит от оптической плотности подцвеченных фотографий.

Приготовление рабочих растворов

Обе составляющие концентрата виража для применения разбавляется водой в соотношении 1+9. Их состав позволяет также и применение средне жесткой воды.

Ход работы

Хорошо зафиксированные и вымытые фотографии сначала отбеливаются в отбеливающем растворе A. При температуре 25° C отбеливание длится 2–3 минуты. Последует интенсивная промывка, лучше всего под проточной водой: 3 минуты у бумаги на ламинированной (RC) основе, 20–30 минут у бумаги на баритованной основе. Непосредственно после промывки фотографии укладываются в тонирующий раствор Б. Конечный оттенок образа зависит от температуры этого раствора:

до 20° С – светло-желтый-коричневый

20 – 30° С – теплый, нейтральный коричневый

более 30° C – холодный, темно-коричневый – фиолетово-коричневый

Окончательный оттенок образа зависит также от вида подцвечивающего материала и времени проявления при увеличении. Отбеливание или же подцветка заканчивается, если отбелены или подцвечены и те наименьшие партии образа. Температура воды должна быть выше, чем температура ванны Б. В конце проводится интенсивная промывка (время промывки зависит от вида основы и температуры воды – см. инструкции, приложенные к изделию).

Хранение

ФОМАТОНЕР СЕПИЯ хранится в оригинальных упаковках при температуре от 10° до 25° C. Разбавленные рабочие растворы необходимо хранить в темном месте при температуре до 20° C и израсходовать в течение 7 дней.