Комплект Foma Reversal Set (уцененный)
Код товара : УТ-00054374
Артикул : V70150 (у)
Причина уценки:
Причина уценки: истек срок годности.
4 990 ₽
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Описание
Комплект для проявки черно-белых прозрачных пленок Foma Reversal Process Developing Kit содержит предварительно измеренные количества всех химических веществ, необходимых для обработки восьми рулонов 35-миллиметровой пленки с 36 экспозициями. Этот комплект оптимизирован для использования с Fomapan R100, однако его также можно использовать с другими черно-белыми негативными пленками, отрегулировав время первой проявки.
Содержит достаточно химии для восьми технологических ванн объемом 330 мл, что подходит для проявления восьми рулонов 35-миллиметровой пленки с 36 экспозициями, двух рулонов двойной 8-миллиметровой пленки длиной 34,4 дюйма или одного рулона 16-миллиметровой пленки длиной 98,4 дюйма.
Набор разработан для прозрачных пленок Fomapan R100, но также может использоваться с другими черно-белыми негативными пленками, регулируя время первого проявителя.
Содержимое комплекта:
- Часть А - Первый и второй проявитель, 250 мл жидкого концентрата в полиэтиленовой бутылке
- Часть B1/B2 - Отбеливающая ванна, 250 мл жидкого концентрата в полиэтиленовой бутылке и 8 мешков по 0,5 г дихромата калия
- Часть C - Очищающая ванна, 250 мл жидкого концентрата в полиэтиленовой бутылке
- Часть D - Фиксирующая ванна, 500 мл жидкого концентрата в полиэтиленовой бутылке