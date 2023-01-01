Описание

Комплект для проявки черно-белых прозрачных пленок Foma Reversal Process Developing Kit содержит предварительно измеренные количества всех химических веществ, необходимых для обработки восьми рулонов 35-миллиметровой пленки с 36 экспозициями. Этот комплект оптимизирован для использования с Fomapan R100, однако его также можно использовать с другими черно-белыми негативными пленками, отрегулировав время первой проявки.

Содержит достаточно химии для восьми технологических ванн объемом 330 мл, что подходит для проявления восьми рулонов 35-миллиметровой пленки с 36 экспозициями, двух рулонов двойной 8-миллиметровой пленки длиной 34,4 дюйма или одного рулона 16-миллиметровой пленки длиной 98,4 дюйма.

Набор разработан для прозрачных пленок Fomapan R100, но также может использоваться с другими черно-белыми негативными пленками, регулируя время первого проявителя.

Содержимое комплекта: