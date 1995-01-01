Треугольная стеклянная призма создает различные оптические эффекты для творческой фото- или видеосъемки: блики и ореолы, зеркальное двоение изображения, эффект мультиэкспозиции, калейдоскопический эффект. Характер эффекта зависит от освещения сцены и положения призмы, для большей выраженности рекомендуется максимально широко открыть диафрагму. Призма оснащена штативным гнездом 1/4" и идет в комплекте с рукояткой для удобства использования. Вы также можете установить ее на штатив или другой держатель. Длина призмы: 12.5 см. В комплекте идет мягкий тканевый чехол.