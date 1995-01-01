Описание

Создавай солнце! Эффектный фильтр Fliker Red-Gold подходит для фотографов и видеографов. С его помощью можно создавать креативные эффекты бликов и цветных лучей. Для создания бликов необходим яркий источник света — солнце, фонарик или студийные софиты. Фильтр выпускается в размерах 77 и 82 мм, для установки на резьбу меньшего диаметра можно использовать переходные кольца.

Фильтр выполнен из тонкого, оптически прозрачного стекла в черненой алюминиевой оправе с добавлением позолоченной проволоки, которая проложена между 2 слоями стекла. Расположение проволоки может немного отличаться от того, что представлено на фотографии. Оправа вращается для регулировки эффекта. Поставляется вместе с пластиковым защитным кейсом.

Фильтры Gold создают светло-золотистые лучи и ореолы. Фильтры Red-Gold – золотые лучи с красноватым оттенком.