Описание

Призма-фильтр Fliker Луна создает калейдоскопический эффект, что можно использовать в творческой фотографии и видеосъемке. Фильтр не имеет резьбы, вместо нее на оправе предусмотрены два кольца для пальцев, поэтому вы можете использовать его практически с любыми объективами. Вращая и наклоняя фильтр под разными углами, вы получите различные степени эффекта.

Фильтр выполнен в черненой алюминиевой оправе, в комплекте также идет чехол и салфетка из микрофибры.