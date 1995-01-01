Призма-фильтр Fliker Луна, эффектный, без резьбы
Код товара : УТ-00071868
Артикул : FLMOON
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Описание
Призма-фильтр Fliker Луна создает калейдоскопический эффект, что можно использовать в творческой фотографии и видеосъемке. Фильтр не имеет резьбы, вместо нее на оправе предусмотрены два кольца для пальцев, поэтому вы можете использовать его практически с любыми объективами. Вращая и наклоняя фильтр под разными углами, вы получите различные степени эффекта.
Фильтр выполнен в черненой алюминиевой оправе, в комплекте также идет чехол и салфетка из микрофибры.
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