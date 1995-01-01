Описание

С помощью данного фильтра-призмы с резьбой 77 мм можно получить креативные и нестандартные снимки с эффектом «гало», то есть ореолов или сияния. Данная призма позволяет автору добавить на снимки красивые и яркие кольцевые отражения и блики. Эффект работает как на фото, так и на видео. Вы можете как закрутить фильтр в резьбу объектива, так и просто прикладывать его под разными углами, чтобы получить различные степени эффекта. Призму желательно использовать с ярким контровым светом от солнца, фонарика или фотовспышки, а объект съемки должен располагаться в центральной части кадра. Также интересного эффекта можно добиться при использовании мультиэкспозиции с наложением снимков.

Фильтр выполнен в тонкой черненой оправе из алюминия. Поставляется вместе с пластиковым защитным кейсом.