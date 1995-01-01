Описание

Эффектный фильтр с синими полосами (Blue Streak) позволяет получать голубовато-синие лучи от источников света в кадре. Фильтр выполнен во вращающейся оправе, поэтому вы можете регулировать наклон лучей по собственному усмотрению. Фильтр отлично подходит для вечерних съёмок, портретов, а также для съёмок мероприятий (дни рождения, концерты). При съемке видео голубые полосы создают кинематографический эффект анаморфотных объективов (полосы следует расположить строго горизонтально).

Фильтр выполнен из тонкого, оптически прозрачного стекла в черненой алюминиевой оправе. Поставляется вместе с пластиковым защитным кейсом.