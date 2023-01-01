Описание

Аэрозоль Fliker Декоративный Туман 2.0 позволяет создать в кадре плотный туман или легкую дымку. Прекрасно придает объём любым снимкам, применим для использования в помещениях и на улице. Основным преимуществом по сравнению со студийными генераторами дыма является простота использования: баллончик не занимает много места и не требует подключения к сети. В сравнении с аккумуляторными дымогенераторами работает быстрее, позволяя за несколько секунд заполнить туманом большое пространство – например, для съемки портретов в полный рост. Подходит для различных жанров: свадебная съёмка, портретная, студийная, детская, предметная.

Отличием второй версии является новый распылитель, создающий более широкий, более густой поток тумана, а также обновленный, еще более безопасный состав. Туман не токсичен, не имеет запаха, безопасен при вдыхании людьми и домашними животными.