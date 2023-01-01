Аэрозоль Fliker Декоративный Снег, 650 мл
Код товара : УТ-00071864
Артикул : FLSNOW650
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Описание
Создает эффект снега для творческой фотосъемки или коротких видеороликов. Декоративный снег Fliker состоит из безопасных материалов. Он не токсичен, не вреден для кожи и не оставляет пятен при попадании на одежду или на другие материалы. Снег тает на поверхности, при необходимости его можно легко вытереть салфеткой. Имеет приятный лимонный запах. Подходит для использования как в помещениях, так и на улице.
- Объем: 650 мл
- Состав: эфирные масла, спирт.
- Рекомендации: перед использованием хорошо встряхнуть баллон.