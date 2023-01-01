Крышка для объектива Flama FL-WB52C 52мм
Код товара : УТ-00003537
Артикул : 78994
250 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Крышка для объектива Flama FL-WB67C не только защищает вашу оптику от грязи и царапин, но и может послужить в качестве мишени для ручной установке баланса белого при сложном освещении. Для этого используйте замер баланса белого по центральной (серой) части крышки. Красное кольцо на крышке хорошо совпадает по стилю с красным кольцом на объективах Canon L-серии.