Крышка для объектива Flama FL-WB67C не только защищает вашу оптику от грязи и царапин, но и может послужить в качестве мишени для ручной установке баланса белого при сложном освещении. Для этого используйте замер баланса белого по центральной (серой) части крышки. Красное кольцо на крышке хорошо совпадает по стилю с красным кольцом на объективах Canon L-серии.