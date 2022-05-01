Пульт ДУ Flama FL-DC2 (б.у. состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00059281
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-05-01/07
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5- (небольшие следы эксплуатации)
В комплекте:
Гарантия 14 дней.
Код товара: 124281
Длина кабеля 90 см.
Совместимые модели:
Nikon Z6, Z7
Nikon D750, D600, D610, Df
Nikon D90, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D7500
Nikon Coolpix A, P7700, P7800, P1000