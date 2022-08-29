Светофильтр Flama Cir-Pl 58mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00061379
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-08-29
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 126379
Поляризационный фильтр уменьшает блики при съемке через стекло или через водную поверхность (например, если Вы захотите снять плавающих в воде рыб или снять вид окрестностей через оконное стекло), а также блики от всех прочих диэлектриков - жидкостей, пластиковых и лакированных поверхностей и т.д. (но не от непокрашенного металла). Также, поляризационный фильтр усиливает цветовую насыщенность, предотвращает "выгорание" неба при съемке под ярким прямым солнечным светом, улучшает обработку облаков.
Состояние: 5.
Комплектация: коробка.
Гарантия 14 дней.