Описание

Fisheye No.2 Camera – компактный пленочный фотоаппарат с циркулярным фишай-объективом (угол обзора 170°) и встроенной вспышкой. Создает изображения с характерным сильным искажением геометрии (как у дверного глазка). Видоискатель является съемным, на его место можно поставить более мощную вспышку (стандартный горячий башмак с центральным контактом). Съемка с мультиэкспозицией позволяет накладывать одно изображение на другое, а длительная выдержка позволяет буквально рисовать изображения светом фонарика в ночное время.

Объектив выполнен из трех стеклянных элементов, что обеспечивает достаточно резкое изображение. Фокусировка гиперфокальная, наводиться не надо: практически все объекты на расстоянии от 10 см до бесконечности будут в фокусе.

Камера очень проста в использовании: просто веселитесь и экспериментируйте.

Выпуск Grape Jam отличается ярким сочетанием виноградно-фиолетового и мятно-зеленого цветов.

Характеристики