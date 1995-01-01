Фотоаппарат Lomography Fisheye No.2 Acapulco La Quebrada 35 mm Camera
Код товара : УТ-00072787
Артикул : FCP200ACP
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Описание
Fisheye No.2 Camera – компактный пленочный фотоаппарат с циркулярным фишай-объективом (угол обзора 170°) и встроенной вспышкой. Создает изображения с характерным сильным искажением геометрии (как у дверного глазка). Видоискатель является съемным, на его место можно поставить более мощную вспышку (стандартный горячий башмак с центральным контактом). Съемка с мультиэкспозицией позволяет накладывать одно изображение на другое, а длительная выдержка позволяет буквально рисовать изображения светом фонарика в ночное время.
Объектив выполнен из трех стеклянных элементов, что обеспечивает достаточно резкое изображение. Фокусировка гиперфокальная, наводиться не надо: практически все объекты на расстоянии от 10 см до бесконечности будут в фокусе.
Камера очень проста в использовании: просто веселитесь и экспериментируйте.
Особенностью выпуска Acapulco La Quebrada является тканевая отделка корпуса. Причем узор, создаваемый разноцветными полосками, является неповторимым – у каждой камеры он свой, особенный.
Характеристики
- Тип пленки: 135
- Объектив: 10mm f/8, фиксированная диафрагма
- Выдержка: 1/100 с или от руки (B)
- Фокусировка: гиперфокальная, от 10 см до бесконечности
- Мультиэкспозиция: есть
- Штативное гнездо: нет
- Питание: 1 батарейка типа АА (для вспышки)