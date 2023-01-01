Описание

Fisheye2 Camera - гиперфокальный пластмассовый пленочный фотоаппарат с широкоугольным объективом (170 градусов) и встроенной вспышкой. Используется фотопленка 35мм.



Дополнительные функции (отличия от Fisheye One):

1. Режим ручной (бесконечной) выдержки.

Снимайте на Fisheye2 ночью! Цель – яркие разноцветные огни! Найдите их и нажмите на спуск в режиме"Bulb". Водите камерой в разные стороны, поворачивайте, выписывайте самые необычные траектории, затем отпустите кнопку спуска и.... на вашем снимке сумасшедший цветной серпантин ночи!



2. Мультиэкспозиция. Позволяет делать многократное наложение одного кадра на другой. Снимите один объект, переведите кнопку MX и снимайте еще...

Теперь у вас есть фото, где ваша любимая рыбка мирно плескается в одном аквариуме с котом!

3. Стандартный разъем для дополнительной вспышки ("горячий башмак")

Поставьте на Fisheye 2 вспышку Colorsplash и ваши снимки станут еще ярче и красочней.

4. Съемный Fisheye видоискатель. Вставьте его в "горячий башмак" и сможете увидеть правильную Fisheye перспективу. Заметьте, что объекты сквозь этот видоискатель находятся дальше, чем на самом деле, поэтому приблизьтесь к ним максимально (помните правило ломографии №5).

5. Трёхлинзовый стеклянный объектив поможет вам получить яркие, сочные, и резкие фотографии.