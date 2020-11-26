Пленочный фотоаппарат Lomography Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
Код товара:УТ-00094068
Артикул:FCP200RODEO
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Описание
Lomography Fisheye No. 2 Camera - гиперфокальный компактный пленочный фотоаппарат со сверхширокоугольным объективом (170 градусов), съемным оптическим видоискателем и встроенной вспышкой. Использует фотопленку 35 мм. Версия Rodeo Denim – насыщенный синий цвет классических джинс.
Основные особенности
- Объектив 10mm f/8, поле зрения 170°, 3 элемента
- Фокусировка: гиперфокальная, от 10 см до бесконечности
- Выдержка: 1/100 с или длительная от руки (Bulb)
- Вспышка: встроенная + синхроконтакт в горячем башмаке
- Мультиэкспозиция: есть
- Штативное гнездо: нет
- Порт для спускового тросика: нет
- Перемотка пленки: ручная
- Питание: 1 батарейка АА (для вспышки)
Простой и компактный пленочный фотоаппарат для съемки с характерными искажениями геометрии и широким полем зрения фишай-объективов.