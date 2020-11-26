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Пленочный фотоаппарат Lomography Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim

  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
  • Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim
Код товара:УТ-00094068
Артикул:FCP200RODEO
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Lomography Fisheye No. 2 Camera - гиперфокальный компактный пленочный фотоаппарат со сверхширокоугольным объективом (170 градусов), съемным оптическим видоискателем и встроенной вспышкой. Использует фотопленку 35 мм. Версия Rodeo Denim – насыщенный синий цвет классических джинс.

Основные особенности

  • Объектив 10mm f/8, поле зрения 170°, 3 элемента
  • Фокусировка: гиперфокальная, от 10 см до бесконечности
  • Выдержка: 1/100 с или длительная от руки (Bulb)
  • Вспышка: встроенная + синхроконтакт в горячем башмаке
  • Мультиэкспозиция: есть
  • Штативное гнездо: нет
  • Порт для спускового тросика: нет
  • Перемотка пленки: ручная
  • Питание: 1 батарейка АА (для вспышки)

Простой и компактный пленочный фотоаппарат для съемки с характерными искажениями геометрии и широким полем зрения фишай-объективов.