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Пленочный фотоаппарат Lomography Fisheye No. 2, цвет Rodeo Denim

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Код товара: УТ-00094068 Артикул: FCP200RODEO Код товара: УТ-00094068 Артикул: FCP200RODEO Lomography Fisheye No. 2 Camera - гиперфокальный компактный пленочный фотоаппарат со сверхширокоугольным объективом (170 градусов), съемным оптическим видоискателем и встроенной вспышкой. Использует фотопленку 35 мм. Версия Rodeo Denim – насыщенный синий цвет классических джинс. Товар не найден Задать вопрос Описание Lomography Fisheye No. 2 Camera - гиперфокальный компактный пленочный фотоаппарат со сверхширокоугольным объективом (170 градусов), съемным оптическим видоискателем и встроенной вспышкой. Использует фотопленку 35 мм. Версия Rodeo Denim – насыщенный синий цвет классических джинс.



Основные особенности Объектив 10mm f/8, поле зрения 170°, 3 элемента

Фокусировка: гиперфокальная, от 10 см до бесконечности

Выдержка: 1/100 с или длительная от руки (Bulb)

Вспышка: встроенная + синхроконтакт в горячем башмаке

Мультиэкспозиция: есть

Штативное гнездо: нет

Порт для спускового тросика: нет

Перемотка пленки: ручная

Питание: 1 батарейка АА (для вспышки) Простой и компактный пленочный фотоаппарат для съемки с характерными искажениями геометрии и широким полем зрения фишай-объективов. Видео Наш обзор

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