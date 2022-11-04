Светофильтр ТС-6 52х0.75 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00062845
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-11-04
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
300 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 127845
Корректирующий фильтр, применяется для съемки при естественном свете на цветную пленку, предназначенную для искусственного света.
Состояние: 5.
Комплектация: -.
Гарантия 14 дней.