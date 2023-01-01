Описание

Film World 5222 – черно-белая негативная фотопленка 135 формата, светочувствительность ISO 250. Данная пленка сделана из кинопленки Kodak Eastman Double-X 5222, которая просто нарезана по 36 кадров из больших бобин и упакована в стандартные катушки для фотокамер. Пленка была представлена еще в 1959 году и с тех пор производилась без изменений, так что большая часть черно-белого голливудского кино была снята именно на нее. На нее снимали и Скорсезе, и Тарантино, и Джармуш, и многие другие авторы, включая российских режиссеров: другой ч/б кинопленки, по сути, и не осталось.

По современным меркам Double-X 5222 не выделяется какими-то особенными характеристиками: у нее достаточно крупное зерно (что, в принципе, нормально для чувствительности ISO 250), поэтому резкость и разрешающая способность находятся на среднем уровне. Контрастность мягкая, с плавными тональными переходами. При этом, в отличие от более современных негативных пленок Double-X 5222 достаточно требовательна к правильной установке экспозиции, она слабо тянется как вверх, так и вниз при пуш- или пул-процессинге – на 1-2 ступени, не более.

Как очень старая пленка, Double-X 5222 создает изображения с уникальным ретро-настроением старых фильмов или классических фотографий Энсела Адамса, Анри Картье-Брессона, Роберта Капы и других знаменитых фотографов первой половины – середины XX века: хотя они, конечно, использовали другие пленки, Double-X 5222 просто по своей формуле и технологии производства является, наверно, ближайшим аналогом, производящимся вплоть до нашего времени.

Film World Double-X 5222 проявляется вручную по обычному процессу D-76. В идеале желательно использовать D-96, но вам вряд ли удастся где-либо найти этот оригинальный «киношный» проявитель Kodak. Время и другие условии проявки можно посмотреть, например, здесь. Фотоплёнку можно отдать на проявку в любом магазине "Яркий фотомаркет" или воспользоваться услугой "Проявка и сканирование фотопленки с пересылкой по почте".

Хранить пленку рекомендуется в холодильнике, при температуре ниже 13° С. Для длительного хранения ее можно поместить в морозильник (-18° С), там же можно хранить экспонированную пленку до проявки. После проявки пленку можно хранить при комнатной температуре, однако для длительного хранения Kodak рекомендует использовать холодильник (+2° С).

Подробные характеристики пленки можно загрузить, нажав на кнопку «Инструкция».

DX код: нет.