Стабилизатор FeiyuTech Vimble 4 (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00094016 Артикул: б/у-НМ 2026-05-19/2 Код товара: УТ-00094016 Артикул: б/у-НМ 2026-05-19/2 Тип аксессуара стабилизаторы Все характеристики FeiyuTech Vimble 4 Код товара: 159016 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: заводская

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара стабилизаторы Описание FeiyuTech Vimble 4 Код товара: 159016 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: заводская

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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