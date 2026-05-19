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Стабилизатор FeiyuTech Vimble 4 (состояние 5-) (б/у)

  • Vimble 4 (состояние 5-)
  • Vimble 4 (состояние 5-)
  • Vimble 4 (состояние 5-)
Код товара:УТ-00094016
Артикул:б/у-НМ 2026-05-19/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

FeiyuTech Vimble 4

Код товара: 159016

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
Комплектация: заводская
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.