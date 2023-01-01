Стабилизатор FeiyuTech Vimble 3SE, электронный, для смартфона
Код товара : УТ-00066775
Артикул : Vimble 3SE
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Электронный трехосевой стабилизатор для смартфонов. Модели Vimble 3 и Vimble 3SE выпускаются параллельно, основным отличием является выдвижная телескопическая рукоятка – она есть у Vimble 3, а у Vimble 3SE отсутствует. При этом Vimble 3SE немного дешевле и легче. Остальной функционал у этих моделей полностью совпадает. Максимальная нагрузка составляет 260 г, поэтому телефоны можно использовать вместе с аксессуарами: с клетками, объективами для смартфона и так далее. Мощные бесщеточные моторы и современные алгоритмы стабилизации подходят для съемки самых разных сценариев: от создания селфи и ведения прямых трансляций в статичном положении до съемки экшен-сцен на бегу. В сложенном положении стабилизатор очень компактный, легко помещается в небольшую сумочку или карман куртки.
FeiyuTech Vimble 3SE очень прост в использовании, он не требует сложной балансировки: для начала работы раскройте стабилизатор и установите телефон так, чтобы зажим находился примерно по центру, затем включите питание (не включайте стабилизатор без нагрузки). Чтобы перейти из горизонтальной ориентации в вертикальную (и обратно), дважды нажмите кнопку М или просто поверните смартфон руками.
Диск позволяет управлять ручным фокусом или зумом камеры (центральная кнопка переключает между этими двумя функциями), джойстик отвечает за вращение и наклон телефона, а также за навигацию по меню. Чувствительность диска и джойстика можно настроить через приложение Feiyu ON. Нажатие на курок с удержанием блокирует вращение телефона по всем осям, двойное нажатие возвращает телефон в стартовое положение, тройное нажатие переключает между основной и фронтальной камерами. Кнопка М отвечает за переключение режимов работы (следование за движением по всем осям или только по выбранным), над ней находится кнопка «Галерея» (перемещает в галерею фотографий и видео вашего телефона), ниже – кнопка спуска (с красной точкой), которая отвечает за спуск затвора, если телефон находится в фоторежиме, или за запуск / остановку видеозаписи.
Интересной особенностью модели Vimble 3SE являются кнопки A и B, которые позволяют задать начальную и конечную точку для фокусировки, зума или поворота камеры. Положения А и B запоминаются в памяти при долгом нажатии на кнопку, а короткие нажатия позволяют быстро, плавно и точно переходить от точки A к точке B и обратно.
Vimble 3SE может работать как со стандартным приложением «Камера» вашего телефона (соединяется напрямую по Bluetooth), так и с собственным приложением Feiyu ON. Второй вариант позволяет использовать расширенные возможности: слежение за выбранным объектом, распознавание лиц (с последующим слежением), создание панорам из нескольких снимков, съемка тайм-лапс видео и так далее.
Аккумулятор у Vimble 3SE встроенный, заряжается через USB-C порт приблизительно за 2.5 часа. Емкости батареи хватает на 10 часов работы в статичном положении, при съемке в движении вы можете рассчитывать приблизительно на 2.5-3 часа работы без подзарядки.
Характеристики
- Ширина телефона: от 49 до 88 мм
- Толщина телефона: до 12.5 мм
- Вес телефона: до 260 г
- Соединение: Bluetooth 5.0
- Размеры в сложенном состоянии: 176 х 115 х 65 мм
- Размеры в раскрытом состоянии: 300.7 х 130.7 х 87.5 мм
- Вес: 352 г
- Рабочая температура: от -10° до +45° С
- Контролируемый диапазон наклона: +/- 35°
- Контролируемый диапазон крена: +/- 50°
- Контролируемый диапазон поворота: от -80° до +174°
Комплектация
- Стабилизатор
- Рукоятка-тренога
- Кабель USB-C
- Тканевый чехол
- Инструкция