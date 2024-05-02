Стабилизатор FeiyuTech Scorp Pro, электронный, до 4.8 кг (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075383
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-02/1
Причина уценки:
Незначительные потёртости на корпусе.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140383
Scorp – серия стабилизаторов нового поколения от FeiyuTech. Название серии вдохновлено некоторой схожестью формы с поднявшим хвост скорпионом.
Аккумулятор: литий-ионный, 2500 мАч, до 12 часов использования
Зарядка: порт USB-C c поддержкой USB PD 18 Вт; 165 мин при использовании USB PD совместимого устройства
Материалы корпуса: пластик, алюминиевый сплав
Вес: 2100 г
Максимальная нагрузка: 4.8 кг
Габариты в вертикальном положении, без треноги: 335 х 196 х 274 мм
Рабочая температура окружающей среды: от -10° до 45° С
Ход вращения осей:
Наклон: 340°
Крен: 340°
Панорамирование: 360°
Управляемый диапазон вращения:
Наклон: +110°...-45°
Крен: +20°...-20°
Панорамирование: 360°
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: стабилизатор, рукоятка Remote control handle, кабели, тренога, длинная площадка, короткая площадка, поддержка объектива, чехол
Гарантия 90 дней.