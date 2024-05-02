Стабилизатор FeiyuTech Scorp Pro, электронный, до 4.8 кг (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075383 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-02/1

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные потёртости на корпусе. 35 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140383 Scorp – серия стабилизаторов нового поколения от FeiyuTech. Название серии вдохновлено некоторой схожестью формы с поднявшим хвост скорпионом.

Аккумулятор: литий-ионный, 2500 мАч, до 12 часов использования

Зарядка: порт USB-C c поддержкой USB PD 18 Вт; 165 мин при использовании USB PD совместимого устройства

Материалы корпуса: пластик, алюминиевый сплав

Вес: 2100 г

Максимальная нагрузка: 4.8 кг

Габариты в вертикальном положении, без треноги: 335 х 196 х 274 мм

Рабочая температура окружающей среды: от -10° до 45° С Ход вращения осей: Наклон: 340°

Крен: 340°

Панорамирование: 360° Управляемый диапазон вращения: Наклон: +110°...-45°

Крен: +20°...-20°

Панорамирование: 360° Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: стабилизатор, рукоятка Remote control handle, кабели, тренога, длинная площадка, короткая площадка, поддержка объектива, чехол Гарантия 90 дней.

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