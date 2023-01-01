Описание

Scorp – серия стабилизаторов нового поколения от FeiyuTech. Название серии вдохновлено некоторой схожестью формы с поднявшим хвост скорпионом. Ранее компания выпускала стабилизаторы классической формы, с одной рукояткой: вторая, если и присутствовала, была вспомогательной. Теперь верхняя рукоятка является основной: именно на ней расположен дисплей и большинство органов управления. Более того, она является съемной и работает в качестве пульта дистанционного управления. Другой особенностью старшей модели является повышенная грузоподъемность и кронштейны увеличенной длины, один из которых является телескопическим: он выдвигается и задвигается при необходимости установки чего-то большого, такого как Canon 1DX или Sony FX6. Кроме того, вы без проблем сможете установить обычные беззеркальные камеры вместе с накамерными мониторами, компендиумами и большими объективами – все это, конечно, расширяет ваши творческие возможности.

Форма стабилизатора с двумя рукоятками, верхней и нижней, была впервые представлена компанией Zhiyun несколько лет назад и постепенно завоевала признание: во-первых, вам не приходится вытягивать руки при съемке, это обеспечивает более устойчивую стойку, а также снижает усталость рук. Вторым преимуществом является то, что вы прямо на ходу можете перейти с обычного, верхнего ракурса на средний (от пояса), потом на нижний, и обратно. Благодаря тому, что экран расположен на верхней рукоятке, вся информация на нем постоянно находится перед глазами. Экран сенсорный, что позволяет осуществлять большую часть настроек стабилизатора, не доставая телефон.

Наиболее интересной, конечно, является возможность снять рукоятку и использовать ее отдельно в качестве пульта дистанционного управления, который работает на расстоянии до 20 метров. Джойстик на рукоятке позволит управлять положением камеры, а многофункциональное колесо – например, фокусировкой. Более того, в рукоятку встроен гироскоп, так что при желании вы можете управлять положением камеры с помощью движения рукоятки.

У Scorp Pro имеется сразу два многофункциональных «волшебных» колеса Magic Wheel, которые могут работать как синхронно, так и независимо друг от друга. Например, при установке стабилизатора на штатив или слайдер, одно может отвечать за наклон, а второе – за вращение камеры; а при установке 2 внешних моторных приводов вы сможете одновременно управлять фокусировкой и трансфокацией или трансфокацией и диафрагмой (приводы продаются отдельно). Степень сопротивления колес можно регулировать через меню. 10 кнопок на корпусе обеспечивают быстрый доступ к часто используемым функциям. Отдельно стоит отметить кнопки A, B и C, который позволяют одним касанием переводить фокус на одну из трех предварительно заданных дистанций (для функционирования потребуется привод Follow Focus).

Для установки на штатив или другой держатель у Scorp Pro имеется штативное гнездо 3/8"-14 (+ резьбовой переходник на 1/4"-20), а также площадка стандарта Arca Swiss. Небольшая тренога идет в комплекте: ее можно использовать еще и в качестве удлинителя нижней рукоятки. В качестве опции на стабилизатор можно установить пару боковых рукояток или большую квадратную клетку (продаются отдельно). Во втором случае управляющая рукоятка переставляется на клетку, так что вы сможете по-прежнему управлять большей частью функций стабилизатора. На клетке также предусмотрена пара «башмаков» для дополнительных аксессуаров, таких как внешний монитор или микрофон.

Scorp Pro использует новый мощный процессор и алгоритмы стабилизации следующего поколения (W9), что должно положительно сказаться на эффективности его работы. Стабилизатор поддерживает все общепринятые функции, включая раздельную блокировку каждой оси (для удобства балансировки), режим быстрого реагирования (Flash Mode), вращение на 360° («бочка»), функции создания многокадровых панорам, тайм-лапсов и так далее. Встроенный аккумулятор из 4 ячеек по 2500 мАч обеспечивает до 12 часов непрерывного использования. Благодаря поддержке USB PD 18 Вт полная зарядка займет чуть менее 3 часов (зарядное устройство не входит в комплект).

У Scorp Pro также предусмотрен порт для подключения системы беспроводной передачи изображения («видеолинка» Feiyu SCORP Image Transmission Transmitter), но на настоящий момент (июнь 2022 г.) сама система находится в процессе разработки

Характеристики

Аккумулятор: литий-ионный, 2500 мАч, до 12 часов использования

Зарядка: порт USB-C c поддержкой USB PD 18 Вт; 165 мин при использовании USB PD совместимого устройства

Материалы корпуса: пластик, алюминиевый сплав

Вес: 2100 г

Максимальная нагрузка: 4.8 кг

Габариты в вертикальном положении, без треноги: 335 х 196 х 274 мм

Рабочая температура окружающей среды: от -10° до 45° С

Ход вращения осей:

Наклон: 340°

Крен: 340°

Панорамирование: 360°

Управляемый диапазон вращения:

Наклон: +110°...-45°

Крен: +20°...-20°

Панорамирование: 360°

Комплектация

Рукоятка Remote control handle

USB 2.0 type C кабель для зарядки и обновления ПО

Кабель управления камерой USB-C – USB Micro B (A03)

Кабель управления камерой USB-C – USB-C (C02)

Кабель управления камерой USB-C – TRS 2.5 мм (T02)

Кабель управления камерой USB-C – USB Multi (Sony)

Кабель управления камерой USB-C – 2.5 мм LANC (Panasonic)

Тренога

Длинная площадка

Короткая площадка

Поддержка объектива

Винты

Чехол

Опциональные аксессуары