Стабилизатор FeiyuTech Scorp Mini, электронный, трехосевой (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074676
Артикул : б/у-НМ 2024-04-04
Причина уценки:
без следов эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139676
Максимальная нагрузка до 1,2 кг
Облегченная конструкция стабилизатора – 787 гр
Эргономичный дизайн с T-образной рукояткой
Встроенный сенсорный дисплей
Колесо управления Magic Knob
Облегченная процедура установки и калибровки камеры
Поддержка опциональных аксессуаров, таких как Follow Focus, удлинители рукоятки, внешний осветитель, модуль для трекинга объекта
Быстрая зарядка 18W
До 13 часов работы
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без следов эксплуатации
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Комплектация: полная заводская
Гарантия 90 дней.
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