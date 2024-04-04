Стабилизатор FeiyuTech Scorp Mini, электронный, трехосевой (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074676 Артикул : б/у-НМ 2024-04-04

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Задать вопрос Причина уценки: без следов эксплуатации 17 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139676 Максимальная нагрузка до 1,2 кг

Облегченная конструкция стабилизатора – 787 гр

Эргономичный дизайн с T-образной рукояткой

Встроенный сенсорный дисплей

Колесо управления Magic Knob

Облегченная процедура установки и калибровки камеры

Поддержка опциональных аксессуаров, таких как Follow Focus, удлинители рукоятки, внешний осветитель, модуль для трекинга объекта

Быстрая зарядка 18W

До 13 часов работы Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без следов эксплуатации

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Комплектация: полная заводская

Гарантия 90 дней.

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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.