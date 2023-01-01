Стабилизатор FeiyuTech Scorp Mini, трехосевой, для камер до 1.2 кг
Код товара : УТ-00062585
Артикул : F1
24 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.500
Описание
SCORP-Mini – новейшая модель стабилизатора, предназначенная для использования с компактными камерами и смартфонами. При сохранении основных характеристик флагманских моделей серии SCORP, новинка легче и компактнее большинства аналогов. Удобная T-образная рукоятка позволяет использовать стабилизатор различным хватом. Несмотря на компактность, SCORP-Mini поддерживает подключение дополнительных аксессуаров.
- Максимальная нагрузка до 1,2 кг
- Облегченная конструкция стабилизатора – 787 гр
- Эргономичный дизайн с T-образной рукояткой
- Встроенный сенсорный дисплей
- Колесо управления Magic Knob
- Облегченная процедура установки и калибровки камеры
- Поддержка опциональных аксессуаров, таких как Follow Focus, удлинители рукоятки, внешний осветитель, модуль для трекинга объекта
- Быстрая зарядка 18W
- До 13 часов работы