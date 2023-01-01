SCORP-Mini – новейшая модель стабилизатора, предназначенная для использования с компактными камерами и смартфонами. При сохранении основных характеристик флагманских моделей серии SCORP, новинка легче и компактнее большинства аналогов. Удобная T-образная рукоятка позволяет использовать стабилизатор различным хватом. Несмотря на компактность, SCORP-Mini поддерживает подключение дополнительных аксессуаров.