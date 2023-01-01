SCORP-C является самой доступной моделью в серии флагманских стабилизаторов Feiyu SCORP. Новинка обладает максимальной совместимостью с камерами наиболее известных и востребованных брендов, а обновленный дизайн корпуса и управляющих элементов позволяет с удобством использовать устройство для записи самых впечатляющих роликов.