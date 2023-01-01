Стабилизатор FeiyuTech Scorp C, электронный, до 2.5 кг
Код товара : УТ-00062584
Артикул : F2C
24 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.900
Описание
SCORP-C является самой доступной моделью в серии флагманских стабилизаторов Feiyu SCORP. Новинка обладает максимальной совместимостью с камерами наиболее известных и востребованных брендов, а обновленный дизайн корпуса и управляющих элементов позволяет с удобством использовать устройство для записи самых впечатляющих роликов.
- Высокая максимальная нагрузка до 2,5 кг
- Эргономичный дизайн со встроенной мини-треногой
- Горизонтальная и вертикальные рукоятки для различного хвата при съемке
- Колесо управления Magic Knob
- Облегченная процедура установки и калибровки камеры
- Поддержка опциональных аксессуаров, таких как Follow Focus и внешний микрофон
- Быстрая зарядка 18W
- Защита от брызг
Характеристики
- Аккумулятор: литий-ионный, 2500 мАч, до 13 часов использования (около 8 часов в реальных условиях).
- Зарядка: порт USB-C c поддержкой USB PD 18 Вт (зарядное устройство не входит в комплект)
- Материалы корпуса: пластик, алюминиевый сплав
- Вес: 1200 г
- Максимальная нагрузка: 2.5 кг
- Габариты в вертикальном положении: 314 х 211 х 240 мм
- Рабочая температура окружающей среды: от -10° до 45° С
Ход вращения осей:
- Наклон: 320°
- Крен: 320°
- Панорамирование: 360°
Управляемый диапазон вращения:
- Наклон: +110°...-45°
- Крен: +20°...-20°
- Панорамирование: 360°