Стабилизатор FeiyuTech Scorp 2 – обновленная версия оригинальной модели Scorp 2022 года. Конструкция и эргономика в целом не изменились, но есть несколько приятных обновлений: джойстик на верхней рукоятке, беспроводное управление камерой (через Bluetooth), быстрый переход из горизонтальной съемки в вертикальную и модуль с камерой, оснащенный искусственным интеллектом для автоматического отслеживания объектов и управления жестами. Обо всем по порядку:

Вертикальная съемка

Новая конструкция кронштейнов позволяет быстро перевести камеру из горизонтальной ориентации в вертикальную. Для этого камера вместе с базовой установочной площадкой (слайдером) снимается с L-образного кронштейна, кронштейн снимается со стабилизатора и на его место ставится камера. Благодаря использованию зажимных креплений для этой операции не требуется никаких инструментов, как и для фиксации верхней быстросъемной площадки в нижней базовой.

Эргономика

Джойстик облегчает управления наклоном, поворотом и вращением камеры. Навигация по меню осуществляется с помощью сенсорного OLED дисплея 1.3", расположенного на верхней рукоятке. Такое расположения дисплея выбрано не случайно: вся информация на нем остается перед глазами оператора во время съемки. Помимо экрана у стабилизатора есть многофункциональное «волшебное» колесо Magic Wheel, которое можно использовать для управления любой из осей стабилизатора, а также для управления внешним приводом фоллоу-фокуса (привод продается отдельно). Степень сопротивления колеса можно регулировать через меню. Курок и несколько кнопок обеспечивают быстрый доступ к часто используемым функциям. Отдельно стоит отметить кнопки A и B, который позволяют одним касанием переводить фокус на одну из заданных дистанций – A или B (для функционирования потребуется привод Follow Focus).

Форма стабилизатора с двумя рукоятками довольно удобна в работе: во-первых, вам не приходится вытягивать руки при съемке, это обеспечивает более устойчивую стойку, а также снижает усталость рук – благодаря лучшей развесовке. Вторым преимуществом является то, что вы прямо по ходу съемки можете делать быстрые вертикальные движения камерой: из нижнего ракурса в верхний и обратно. Наконец, верхняя рукоятка удобна для съемки с нижнего ракурса, от земли.

Достаточно необычным решением являются складные ножки, которые позволяют поставить стабилизатор на стол или любую другую ровную поверхность без прикручивания дополнительной треноги. Небольшая тренога, кстати, все же идет в комплекте: ее можно также использовать в качестве удлинителя нижней рукоятки. Штативное гнездо в нижней рукоятке позволяет устанавливать Scorp на моноподы, штативы, слайдеры, автомобильные подвесы и так далее. С помощью опционального крепления ARRI Rosettes Expansion Accessory на стабилизатор можно навесить пару дополнительных аксессуаров, таких как внешний монитор или микрофон.

Модуль Smart AI

Стабилизатор оснащен модулем Smart AI, который использует собственную камеру для распознавания жестов и интеллектуального слежения за объектом. Доступно 4 вида жестов:

ОК (пальцы колечком) – запускает отвлеживание

Вытянутые кулаки со сведенными большими пальцами – останавливает слежение

Открытая ладонь – сделать фото или начать запись

Уголки большим и указательным пальцем обеих рук – изменить кадрирование (электронный зум, при наличии)

Подобное управление будет удобно для создателей контента, которые записывают сами себя без посторонней помощи. Можно поставить стабилизатор на землю или на штатив, отойти, а затем дистанционно включить слежение и начать запись. Дистанционное управление также возможно при подключении смартфона, при этом становятся доступны различные продвинутые функции, такие как создание панорам из нескольких снимков, интервальная съемка (тайм-лапсы) или управление движениями камеры с помощью вращения и наклона телефона (повтор движений).

Scorp 2 использует обновленные алгоритмы стабилизации, расширен диапазон контролируемого наклона и крена камеры. Стабилизатор поддерживает все общепринятые функции, включая раздельную блокировку каждой оси (для удобства балансировки), режим быстрого реагирования (Flash Mode), вращение на 360° («бочка») и так далее. Встроенный аккумулятор на 2500 мАч обеспечивает порядка 8 часов непрерывного использования (максимально зафиксированное время работы: 13 часов). Благодаря поддержке USB PD 18 Вт полная зарядка займет приблизительно 95-100 минут.

Характеристики

Аккумулятор: литий-ионный, 2500 мАч, до 13 часов использования (около 8 часов в реальных условиях).

Зарядка: порт USB-C c поддержкой USB PD 18 Вт (зарядное устройство не входит в комплект)

Материалы корпуса: пластик, алюминиевый сплав

Вес: 1070 г (без аксессуаров)

Максимальная нагрузка: 2.5 кг

Габариты в вертикальном положении: 306 х 250 х 152 мм

Рабочая температура окружающей среды: от -10° до 45° С

Ход вращения осей:

Наклон: 320°

Крен: 320°

Панорамирование: 360°

Управляемый диапазон вращения:

Наклон: +180°...-51°

Крен: +36°...-36°

Панорамирование: 360°

Порты расширения

На нижней ручке: штативное гнездо 1/4"

Под верхней ручкой: порт зарядки стабилизатора USB Type-C

Перед осью наклона: порт управления камерой USB Type-C + порт расширения USB Type-C для подключения мотора фокусировки и других аксессуаров;

В задней части оси наклона: порт расширения USB Type-C + порт передачи изображения USB Type-C

На верхней части верхней ручки: гнездо 1/4" для установки адаптера с розетками ARRI;

Спереди на быстросъемной площадке: гнездо 1/4 дюйма для установки подпорки объектива

Комплектация Basic