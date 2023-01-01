Описание

Внимание к деталям - Объектив SEL-2870, установленный на компактную полнокадровую камеру 35 мм с байонетом Е, позволяет делать снимки в высоком разрешении

Широкие возможности съемки - Делайте детализированные снимки на расстоянии и с различных углов благодаря диапазону зумирования 28-70 мм

Прекрасные снимки с минимальным уровнем аберраций - Три асферических элемента и один элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией уменьшают искажение и аберрации, позволяя делать контрастные снимки

Никакой смазанности при съемке с рук - Технология Optical SteadyShot компенсирует дрожание камеры во время съемки с рук, без штатива, обеспечивая отсутствие смазанности

Идеален для съемки портретов и пейзажей - Диафрагма среднего класса F3,5–5,6 обеспечивает высокое разрешение при широкоугольной и длиннофокусной съемке, даже с максимальным значением диафрагмы

Для съемки в любую погоду - Идеален для съемки при неблагоприятных погодных условиях благодаря защите важнейших элементов корпуса объектива от пыли и влаги.

Мягкое, красивое размывание фона - Семилепестковая круговая диафрагма создает красивый естественный эффект размытия фона, или "боке"

Современная оптика в компактном корпусе - Компактный оптический объектив, весящий всего 295 г, удобен даже во время зумирования