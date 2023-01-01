Объектив Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (SEL-2870)
Код товара : УТ-00000099
Артикул : SEL2870.AE
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Описание
Внимание к деталям - Объектив SEL-2870, установленный на компактную полнокадровую камеру 35 мм с байонетом Е, позволяет делать снимки в высоком разрешении
Широкие возможности съемки - Делайте детализированные снимки на расстоянии и с различных углов благодаря диапазону зумирования 28-70 мм
Прекрасные снимки с минимальным уровнем аберраций - Три асферических элемента и один элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией уменьшают искажение и аберрации, позволяя делать контрастные снимки
Никакой смазанности при съемке с рук - Технология Optical SteadyShot компенсирует дрожание камеры во время съемки с рук, без штатива, обеспечивая отсутствие смазанности
Идеален для съемки портретов и пейзажей - Диафрагма среднего класса F3,5–5,6 обеспечивает высокое разрешение при широкоугольной и длиннофокусной съемке, даже с максимальным значением диафрагмы
Для съемки в любую погоду - Идеален для съемки при неблагоприятных погодных условиях благодаря защите важнейших элементов корпуса объектива от пыли и влаги.
Мягкое, красивое размывание фона - Семилепестковая круговая диафрагма создает красивый естественный эффект размытия фона, или "боке"
Современная оптика в компактном корпусе - Компактный оптический объектив, весящий всего 295 г, удобен даже во время зумирования