Сливеры PrintFile 35-7BXW, для 35-мм пленки, 100 листов
Код товара : УТ-00073092
Артикул : 010-0115
Можно в рассрочку или кредит
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Описание
Сливеры (файлы) для архивного хранения фотопленки 135 формата (35 мм). В один файл помещается 42 кадра: 7 отрезков по 6 снимков. Защищают пленку от царапин и пыли. Выполнены из прозрачного полиэтилена без добавления ПВХ, что обеспечивает химическую нейтральность для длительного хранения. Прозрачный задник позволяет делать контактные отпечатки на фотобумаге, не извлекая негативы из кармашков. Сбоку предусмотрены отверстия для размещения в папках со скоросшивателем.
Размер листа: 29.5 х 25.2 см.
100 листов в комплекте.