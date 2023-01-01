Сливеры PrintFile для 120 пленки (120-4UB), 1 шт.
Код товара : УТ-00059410
Артикул : 120-4UB
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Сливеры для архивного хранения листовой фотопленки 120 формата. На один лист помещается 12 кадров формата 6х7 см. Защищают пленку от царапин и пыли. Выполнены из прозрачного полиэтилена без добавления ПВХ, что обеспечивает химическую нейтральность для длительного хранения. Прозрачный задник позволяет делать контактные отпечатки на фотобумаге 8х10", не извлекая негативы из кармашков. Сбоку предусмотрены отверстия для размещения в папках со скоросшивателем.
Размер листа: 28.5 х 25.5 см.
Продаются поштучно.