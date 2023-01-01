Сливеры для архивного хранения листовой фотопленки 120 формата. На один лист помещается 12 кадров формата 6х7 см. Защищают пленку от царапин и пыли. Выполнены из прозрачного полиэтилена без добавления ПВХ, что обеспечивает химическую нейтральность для длительного хранения. Прозрачный задник позволяет делать контактные отпечатки на фотобумаге 8х10", не извлекая негативы из кармашков. Сбоку предусмотрены отверстия для размещения в папках со скоросшивателем.