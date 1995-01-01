Система установки фона Falcon Eyes В-808/H, включающая две стойки-треноги и составную горизонтальную перекладину, – это легкий переносной комплект для крепления фонов в студии или на выездной съемке. Простота установки и разборки, удобство транспортировки, а так же возможность быстро закрепить фон делают такую систему незаменимой для фотографов и видеооператоров, которым требуется мобильность. Система позволяет быстро создать задний план вне зависимости от окружающего пространства. Регулируемая рабочая высота позволяет снимать как небольшие предметы и объекты, так и ростовые портреты.

Перекладина длиной 200 см составляется из трех секций, состоящих из алюминиевых трубок диаметром 22 мм, соединенных между собой подпружиненными фиксаторами. Перекладина крепится к двум стойкам-треногам, на конце которых предусмотрен стальной наконечник с резьбой и гайка-барашек. Положение перекладины можно отрегулировать, изменяя высоту стойки от 72 см до 190 см. Диаметр телескопических секций стоек: 16, 19 и 22 мм.

Система установки фона В-808/H может служить для крепления тканевых фонов с карманом для перекладины размером до 200х200 см. Фоны без кармана для перекладины, а также бумажные или виниловые фоны крепятся к системе при помощи дополнительно приобретаемых клипс, например зажимов CL-P22.

Не рекомендуется использовать с рулонными фонами на картонных тубах, их вес данная система может не выдержать.

Характеристики