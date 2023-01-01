Описание

Универсальный зонт-отражатель URK-60TGS предназначен для рассеивания света от источников освещения. В комплекте двусторонний отражатель золото/серебро и полупрозрачный рассеиватель. Данная модель позволяет комбинировать поверхности для получения 3 модификаций: белый рассеивающий на просвет / золотистый / серебристый. Диаметр 122 см.

Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, максимально рассеивается и, увеличивая площадь излучения, равномерно освещает объект съемки. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади.

Серебристая поверхность зонта дает более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями.

Золотистая поверхность придает отраженному свету теплые золотистые тона, часто используется в портретной съемке в качестве моделирующего или контрового источника (например, для того чтобы подчеркнуть теплым светом очертания фигуры).

Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.