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Штатив Falcon Eyes Travel Line VT5

  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
  • Travel Line VT5
Код товара:УТ-00088787
Артикул:32394

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes Travel Line VT5 - это легкий алюминиевый штатив, созданный для видеографов и фотографов, часто снимающих на выезде. Данная модель предлагает удачный баланс характеристик: при весе менее 1 кг и компактных размерах штатив позволяет вести съемку на высоте более 1,5 метров и остается устойчивым. Благодаря продуманной конструкции и удобному чехлу он становится идеальным спутником для travel-съемок и работы в условиях, где важна максимальная мобильность. Штатив подходит для установки DSLR камер, а также видеокамер начального и среднего уровня весом до 3 кг с резьбой крепления 1/4".

Прочная и легкая конструкция
Конструкция штатива продумана для обеспечения оптимального баланса между прочностью и весом. Основные компоненты, включая ноги и центральную колонну, выполнены из алюминиевого сплава, что гарантирует устойчивость и долговечность. При этом такие элементы, как штативная головка и фиксаторы секций, сделаны из ударопрочного пластика ABS, что позволило значительно облегчить общий вес конструкции без серьезного ущерба для надежности.

Компактность и система раскладывания
Пять секций ног с многоугольным профилем создают жесткую конструкцию с очень компактным сложением. Штатив быстро приводится в рабочее состояние благодаря удобным клипсовым зажимам, которые фиксируют секции одним движением. В сложенном виде длина штатива составляет всего 43,5 см, что позволяет легко разместить его в дорожной сумке или рюкзаке. Комплектный чехол с ремешком защищает штатив при транспортировке и делает его переноску еще комфортнее.

Регулировка высоты и устойчивость
Travel Line VT5 предлагает широкий диапазон рабочих высот: от минимальных 43 см для съемки с нижнего ракурса до 155 см в полном развернутом состоянии. Центральная колонна является выдвижной и может быть полностью выведена из растяжки для достижения максимальной высоты. Верхняя растяжка треноги не только добавляет жесткости конструкции, но и ускоряет подготовку штатива к работе. Резиновые накладки на ножках обеспечивают надежное сцепление с различными поверхностями и защищают от проскальзывания.

3D штативная головка
В комплекте со штативом идет съемная 3D видеоголовка: она обеспечивает плавное панорамирование для видео и жесткую фиксацию для статичных кадров. Быстросъемная площадка с поворотом на 90° ускоряет переход к съемке вертикальных кадров, а встроенный пузырьковый уровень помогает точно выставить горизонт.

Особенности:

  • 5-секционные алюминиевые ноги
  • Нагрузка до 3 кг
  • Компактность в сложенном виде (43,5 см)
  • Рабочая высота от 43 см до 155 см
  • 3D видеоголовка для плавного панорамирования
  • Быстросъемная площадка с поворотом на 90°
  • Удобные клипсовые зажимы
  • Выдвижная центральная колонна
  • Верхняя растяжка для повышенной устойчивости
  • Пузырьковый уровень
  • Комплектный чехол для переноски
  • Вес всего 0,96 кг

Характеристики:

  • Модель: Travel Line VT5
  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Количество секций ног: 5
  • Максимальная высота штатива: 1550 мм
  • Минимальная высота: 430 мм
  • Длина в сложенном виде: 435 мм
  • Штативная головка: 3D видеоголовка, съемная
  • Тип площадки для камеры: Быстросъемная
  • Размер площадки: 50х38 мм
  • Резьба на площадке под камеру: 1/4"
  • Рукоятка: съемная
  • Длина рукоятки: 130 мм
  • Тип зажимов секций ног: клипсовые
  • Размер профиля секций: 29/26/23/20/17 мм
  • Центральная колонна: выдвижная
  • Тип усиления штатива: верхняя растяжка
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Климатические условия: -10˚С … +40˚С
  • Материал штатива: алюминиевый сплав, пластик ABS
  • Вес штатива: 0,96 кг
  • Размер упаковки: 90х450х90 мм
  • Вес с упаковкой: 1,06 кг

Комплектация:

  • Штатив с 3D головкой
  • Чехол для переноски штатива
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон