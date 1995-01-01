Falcon Eyes Travel Line VT5 - это легкий алюминиевый штатив, созданный для видеографов и фотографов, часто снимающих на выезде. Данная модель предлагает удачный баланс характеристик: при весе менее 1 кг и компактных размерах штатив позволяет вести съемку на высоте более 1,5 метров и остается устойчивым. Благодаря продуманной конструкции и удобному чехлу он становится идеальным спутником для travel-съемок и работы в условиях, где важна максимальная мобильность. Штатив подходит для установки DSLR камер, а также видеокамер начального и среднего уровня весом до 3 кг с резьбой крепления 1/4".

Прочная и легкая конструкция

Конструкция штатива продумана для обеспечения оптимального баланса между прочностью и весом. Основные компоненты, включая ноги и центральную колонну, выполнены из алюминиевого сплава, что гарантирует устойчивость и долговечность. При этом такие элементы, как штативная головка и фиксаторы секций, сделаны из ударопрочного пластика ABS, что позволило значительно облегчить общий вес конструкции без серьезного ущерба для надежности.

Компактность и система раскладывания

Пять секций ног с многоугольным профилем создают жесткую конструкцию с очень компактным сложением. Штатив быстро приводится в рабочее состояние благодаря удобным клипсовым зажимам, которые фиксируют секции одним движением. В сложенном виде длина штатива составляет всего 43,5 см, что позволяет легко разместить его в дорожной сумке или рюкзаке. Комплектный чехол с ремешком защищает штатив при транспортировке и делает его переноску еще комфортнее.

Регулировка высоты и устойчивость

Travel Line VT5 предлагает широкий диапазон рабочих высот: от минимальных 43 см для съемки с нижнего ракурса до 155 см в полном развернутом состоянии. Центральная колонна является выдвижной и может быть полностью выведена из растяжки для достижения максимальной высоты. Верхняя растяжка треноги не только добавляет жесткости конструкции, но и ускоряет подготовку штатива к работе. Резиновые накладки на ножках обеспечивают надежное сцепление с различными поверхностями и защищают от проскальзывания.

3D штативная головка

В комплекте со штативом идет съемная 3D видеоголовка: она обеспечивает плавное панорамирование для видео и жесткую фиксацию для статичных кадров. Быстросъемная площадка с поворотом на 90° ускоряет переход к съемке вертикальных кадров, а встроенный пузырьковый уровень помогает точно выставить горизонт.

Особенности:

5-секционные алюминиевые ноги

Нагрузка до 3 кг

Компактность в сложенном виде (43,5 см)

Рабочая высота от 43 см до 155 см

3D видеоголовка для плавного панорамирования

Быстросъемная площадка с поворотом на 90°

Удобные клипсовые зажимы

Выдвижная центральная колонна

Верхняя растяжка для повышенной устойчивости

Пузырьковый уровень

Комплектный чехол для переноски

Вес всего 0,96 кг

Характеристики:

Модель: Travel Line VT5

Travel Line VT5 Максимальная нагрузка: 3 кг

3 кг Количество секций ног: 5

5 Максимальная высота штатива: 1550 мм

1550 мм Минимальная высота: 430 мм

430 мм Длина в сложенном виде: 435 мм

435 мм Штативная головка: 3D видеоголовка, съемная

3D видеоголовка, съемная Тип площадки для камеры: Быстросъемная

Быстросъемная Размер площадки: 50х38 мм

50х38 мм Резьба на площадке под камеру: 1/4"

1/4" Рукоятка: съемная

съемная Длина рукоятки: 130 мм

130 мм Тип зажимов секций ног: клипсовые

клипсовые Размер профиля секций: 29/26/23/20/17 мм

29/26/23/20/17 мм Центральная колонна: выдвижная

выдвижная Тип усиления штатива: верхняя растяжка

верхняя растяжка Пузырьковый уровень: есть

есть Климатические условия: -10˚С … +40˚С

-10˚С … +40˚С Материал штатива: алюминиевый сплав, пластик ABS

алюминиевый сплав, пластик ABS Вес штатива: 0,96 кг

0,96 кг Размер упаковки: 90х450х90 мм

90х450х90 мм Вес с упаковкой: 1,06 кг

Комплектация: