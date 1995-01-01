Штатив Falcon Eyes Travel Line VT5
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Характеристики
Описание
Falcon Eyes Travel Line VT5 - это легкий алюминиевый штатив, созданный для видеографов и фотографов, часто снимающих на выезде. Данная модель предлагает удачный баланс характеристик: при весе менее 1 кг и компактных размерах штатив позволяет вести съемку на высоте более 1,5 метров и остается устойчивым. Благодаря продуманной конструкции и удобному чехлу он становится идеальным спутником для travel-съемок и работы в условиях, где важна максимальная мобильность. Штатив подходит для установки DSLR камер, а также видеокамер начального и среднего уровня весом до 3 кг с резьбой крепления 1/4".
Прочная и легкая конструкция
Конструкция штатива продумана для обеспечения оптимального баланса между прочностью и весом. Основные компоненты, включая ноги и центральную колонну, выполнены из алюминиевого сплава, что гарантирует устойчивость и долговечность. При этом такие элементы, как штативная головка и фиксаторы секций, сделаны из ударопрочного пластика ABS, что позволило значительно облегчить общий вес конструкции без серьезного ущерба для надежности.
Компактность и система раскладывания
Пять секций ног с многоугольным профилем создают жесткую конструкцию с очень компактным сложением. Штатив быстро приводится в рабочее состояние благодаря удобным клипсовым зажимам, которые фиксируют секции одним движением. В сложенном виде длина штатива составляет всего 43,5 см, что позволяет легко разместить его в дорожной сумке или рюкзаке. Комплектный чехол с ремешком защищает штатив при транспортировке и делает его переноску еще комфортнее.
Регулировка высоты и устойчивость
Travel Line VT5 предлагает широкий диапазон рабочих высот: от минимальных 43 см для съемки с нижнего ракурса до 155 см в полном развернутом состоянии. Центральная колонна является выдвижной и может быть полностью выведена из растяжки для достижения максимальной высоты. Верхняя растяжка треноги не только добавляет жесткости конструкции, но и ускоряет подготовку штатива к работе. Резиновые накладки на ножках обеспечивают надежное сцепление с различными поверхностями и защищают от проскальзывания.
3D штативная головка
В комплекте со штативом идет съемная 3D видеоголовка: она обеспечивает плавное панорамирование для видео и жесткую фиксацию для статичных кадров. Быстросъемная площадка с поворотом на 90° ускоряет переход к съемке вертикальных кадров, а встроенный пузырьковый уровень помогает точно выставить горизонт.
Особенности:
- 5-секционные алюминиевые ноги
- Нагрузка до 3 кг
- Компактность в сложенном виде (43,5 см)
- Рабочая высота от 43 см до 155 см
- 3D видеоголовка для плавного панорамирования
- Быстросъемная площадка с поворотом на 90°
- Удобные клипсовые зажимы
- Выдвижная центральная колонна
- Верхняя растяжка для повышенной устойчивости
- Пузырьковый уровень
- Комплектный чехол для переноски
- Вес всего 0,96 кг
Характеристики:
- Модель: Travel Line VT5
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Количество секций ног: 5
- Максимальная высота штатива: 1550 мм
- Минимальная высота: 430 мм
- Длина в сложенном виде: 435 мм
- Штативная головка: 3D видеоголовка, съемная
- Тип площадки для камеры: Быстросъемная
- Размер площадки: 50х38 мм
- Резьба на площадке под камеру: 1/4"
- Рукоятка: съемная
- Длина рукоятки: 130 мм
- Тип зажимов секций ног: клипсовые
- Размер профиля секций: 29/26/23/20/17 мм
- Центральная колонна: выдвижная
- Тип усиления штатива: верхняя растяжка
- Пузырьковый уровень: есть
- Климатические условия: -10˚С … +40˚С
- Материал штатива: алюминиевый сплав, пластик ABS
- Вес штатива: 0,96 кг
- Размер упаковки: 90х450х90 мм
- Вес с упаковкой: 1,06 кг
Комплектация:
- Штатив с 3D головкой
- Чехол для переноски штатива
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон