Штатив Falcon Eyes Travel Line VT4
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Характеристики
Описание
Штатив Falcon Eyes Travel Line VT4 имеет 4 секции, нагрузка до 2 кг, компактные габариты в сложенном виде (43,5 см), максимальная высота 138 см, минимальная высота 42 см, 3D видеоголовка для плавного панорамирования, быстросъемная площадка с поворотом на 90°, удобные клипсовые зажимы, выдвижная центральная колонна, верхняя растяжка для устойчивости, пузырьковый уровень, комплектный чехол. Материал: алюминиевый сплав и пластик. Вес всего 0,75 кг.
Falcon Eyes Travel Line VT4 — это легкий алюминиевый штатив, созданный для видеографов и фотографов, часто снимающих на выезде. Данная модель предлагает удачный баланс характеристик: при весе менее 1 кг и компактных размерах штатив позволяет вести съемку на высоте более 1,3 метров и остается устойчивым. Благодаря продуманной конструкции и удобному чехлу он становится идеальным спутником для travel-съемок и работы в условиях, где важна максимальная мобильность. Штатив подходит для установки DSLR камер, а также видеокамер начального и среднего уровня весом до 2 кг с резьбой крепления 1/4".
Прочная и легкая конструкция
Конструкция штатива продумана для обеспечения оптимального баланса между прочностью и весом. Основные компоненты, включая ноги и центральную колонну, выполнены из алюминиевого сплава, что гарантирует устойчивость и долговечность. При этом такие элементы, как штативная головка и фиксаторы секций, сделаны из ударопрочного пластика ABS, что позволило значительно облегчить общий вес конструкции без серьезного ущерба для надежности.
Компактность и система раскладывания
Четыре секции ног с многоугольным профилем создают жесткую конструкцию с очень компактным сложением. Штатив быстро приводится в рабочее состояние благодаря удобным клипсовым зажимам, которые фиксируют секции одним движением. В сложенном виде длина штатива составляет всего 43,5 см, что позволяет легко разместить его в дорожной сумке или рюкзаке. Комплектный чехол с ремешком защищает штатив при транспортировке и делает его переноску еще комфортнее.
Регулировка высоты и устойчивость
Travel Line VT4 предлагает широкий диапазон рабочих высот: от минимальных 42 см для съемки с нижнего ракурса до 138 см в полном развернутом состоянии. Центральная колонна является выдвижной и может быть полностью выведена из растяжки для достижения максимальной высоты. Верхняя растяжка треноги не только добавляет жесткости конструкции, но и ускоряет подготовку штатива к работе. Резиновые накладки на ножках обеспечивают надежное сцепление с различными поверхностями и защищают от проскальзывания.
3D штативная головка
В комплекте со штативом идет съемная 3D видеоголовка: она обеспечивает плавное панорамирование для видео и жесткую фиксацию для статичных кадров. Быстросъемная площадка с поворотом на 90° ускоряет переход к съемке вертикальных кадров, а встроенный пузырьковый уровень помогает точно выставить горизонт.
Особенности:
- 4-секционные алюминиевые ноги
- Нагрузка до 2 кг
- Компактность в сложенном виде (43,5 см)
- Рабочая высота от 42 см до 138 см
- 3D видеоголовка для плавного панорамирования
- Быстросъемная площадка с поворотом на 90°
- Удобные клипсовые зажимы
- Выдвижная центральная колонна
- Верхняя растяжка для повышенной устойчивости
- Пузырьковый уровень
- Комплектный чехол для переноски
- Вес всего 0,75 кг
Характеристики:
- Модель: Travel Line VT4
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Количество секций ног: 4
- Максимальная высота штатива: 1380 мм
- Минимальная высота: 420 мм
- Длина в сложенном виде: 435 мм
- Штативная головка: 3D видеоголовка, съемная
- Тип площадки для камеры: Быстросъемная
- Размер площадки: 50х38 мм
- Резьба на площадке под камеру: 1/4"
- Рукоятка: съемная
- Длина рукоятки: 130 мм
- Тип зажимов секций ног: клипсовые
- Размер профиля секций 23/20/17/14 мм
- Центральная колонна выдвижная
- Тип усиления штатива верхняя растяжка
- Пузырьковый уровень есть
- Климатические условия (температура воздуха) -10˚С … +40˚С
- Материал штатива алюминиевый сплав, пластик ABS
- Вес штатива 0,75 кг
- Размер упаковки 90х450х90 мм
- Вес с упаковкой: 0,86 кг