Штатив Falcon Eyes Travel Line VT4 имеет 4 секции, нагрузка до 2 кг, компактные габариты в сложенном виде (43,5 см), максимальная высота 138 см, минимальная высота 42 см, 3D видеоголовка для плавного панорамирования, быстросъемная площадка с поворотом на 90°, удобные клипсовые зажимы, выдвижная центральная колонна, верхняя растяжка для устойчивости, пузырьковый уровень, комплектный чехол. Материал: алюминиевый сплав и пластик. Вес всего 0,75 кг.

Falcon Eyes Travel Line VT4 — это легкий алюминиевый штатив, созданный для видеографов и фотографов, часто снимающих на выезде. Данная модель предлагает удачный баланс характеристик: при весе менее 1 кг и компактных размерах штатив позволяет вести съемку на высоте более 1,3 метров и остается устойчивым. Благодаря продуманной конструкции и удобному чехлу он становится идеальным спутником для travel-съемок и работы в условиях, где важна максимальная мобильность. Штатив подходит для установки DSLR камер, а также видеокамер начального и среднего уровня весом до 2 кг с резьбой крепления 1/4".

Прочная и легкая конструкция

Конструкция штатива продумана для обеспечения оптимального баланса между прочностью и весом. Основные компоненты, включая ноги и центральную колонну, выполнены из алюминиевого сплава, что гарантирует устойчивость и долговечность. При этом такие элементы, как штативная головка и фиксаторы секций, сделаны из ударопрочного пластика ABS, что позволило значительно облегчить общий вес конструкции без серьезного ущерба для надежности.

Компактность и система раскладывания

Четыре секции ног с многоугольным профилем создают жесткую конструкцию с очень компактным сложением. Штатив быстро приводится в рабочее состояние благодаря удобным клипсовым зажимам, которые фиксируют секции одним движением. В сложенном виде длина штатива составляет всего 43,5 см, что позволяет легко разместить его в дорожной сумке или рюкзаке. Комплектный чехол с ремешком защищает штатив при транспортировке и делает его переноску еще комфортнее.

Регулировка высоты и устойчивость

Travel Line VT4 предлагает широкий диапазон рабочих высот: от минимальных 42 см для съемки с нижнего ракурса до 138 см в полном развернутом состоянии. Центральная колонна является выдвижной и может быть полностью выведена из растяжки для достижения максимальной высоты. Верхняя растяжка треноги не только добавляет жесткости конструкции, но и ускоряет подготовку штатива к работе. Резиновые накладки на ножках обеспечивают надежное сцепление с различными поверхностями и защищают от проскальзывания.

3D штативная головка

В комплекте со штативом идет съемная 3D видеоголовка: она обеспечивает плавное панорамирование для видео и жесткую фиксацию для статичных кадров. Быстросъемная площадка с поворотом на 90° ускоряет переход к съемке вертикальных кадров, а встроенный пузырьковый уровень помогает точно выставить горизонт.

Особенности:

4-секционные алюминиевые ноги

Нагрузка до 2 кг

Компактность в сложенном виде (43,5 см)

Рабочая высота от 42 см до 138 см

3D видеоголовка для плавного панорамирования

Быстросъемная площадка с поворотом на 90°

Удобные клипсовые зажимы

Выдвижная центральная колонна

Верхняя растяжка для повышенной устойчивости

Пузырьковый уровень

Комплектный чехол для переноски

Вес всего 0,75 кг

Характеристики: