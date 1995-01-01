Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штатив Falcon Eyes Travel Line VT4

  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
  • Travel Line VT4
Код товара:УТ-00088786
Артикул:32393

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Штатив Falcon Eyes Travel Line VT4 имеет 4 секции, нагрузка до 2 кг, компактные габариты в сложенном виде (43,5 см), максимальная высота 138 см, минимальная высота 42 см, 3D видеоголовка для плавного панорамирования, быстросъемная площадка с поворотом на 90°, удобные клипсовые зажимы, выдвижная центральная колонна, верхняя растяжка для устойчивости, пузырьковый уровень, комплектный чехол. Материал: алюминиевый сплав и пластик. Вес всего 0,75 кг.

Falcon Eyes Travel Line VT4 — это легкий алюминиевый штатив, созданный для видеографов и фотографов, часто снимающих на выезде. Данная модель предлагает удачный баланс характеристик: при весе менее 1 кг и компактных размерах штатив позволяет вести съемку на высоте более 1,3 метров и остается устойчивым. Благодаря продуманной конструкции и удобному чехлу он становится идеальным спутником для travel-съемок и работы в условиях, где важна максимальная мобильность. Штатив подходит для установки DSLR камер, а также видеокамер начального и среднего уровня весом до 2 кг с резьбой крепления 1/4".

Прочная и легкая конструкция
Конструкция штатива продумана для обеспечения оптимального баланса между прочностью и весом. Основные компоненты, включая ноги и центральную колонну, выполнены из алюминиевого сплава, что гарантирует устойчивость и долговечность. При этом такие элементы, как штативная головка и фиксаторы секций, сделаны из ударопрочного пластика ABS, что позволило значительно облегчить общий вес конструкции без серьезного ущерба для надежности.

Компактность и система раскладывания
Четыре секции ног с многоугольным профилем создают жесткую конструкцию с очень компактным сложением. Штатив быстро приводится в рабочее состояние благодаря удобным клипсовым зажимам, которые фиксируют секции одним движением. В сложенном виде длина штатива составляет всего 43,5 см, что позволяет легко разместить его в дорожной сумке или рюкзаке. Комплектный чехол с ремешком защищает штатив при транспортировке и делает его переноску еще комфортнее.

Регулировка высоты и устойчивость
Travel Line VT4 предлагает широкий диапазон рабочих высот: от минимальных 42 см для съемки с нижнего ракурса до 138 см в полном развернутом состоянии. Центральная колонна является выдвижной и может быть полностью выведена из растяжки для достижения максимальной высоты. Верхняя растяжка треноги не только добавляет жесткости конструкции, но и ускоряет подготовку штатива к работе. Резиновые накладки на ножках обеспечивают надежное сцепление с различными поверхностями и защищают от проскальзывания.

3D штативная головка
В комплекте со штативом идет съемная 3D видеоголовка: она обеспечивает плавное панорамирование для видео и жесткую фиксацию для статичных кадров. Быстросъемная площадка с поворотом на 90° ускоряет переход к съемке вертикальных кадров, а встроенный пузырьковый уровень помогает точно выставить горизонт.

Особенности:

  • 4-секционные алюминиевые ноги
  • Нагрузка до 2 кг
  • Компактность в сложенном виде (43,5 см)
  • Рабочая высота от 42 см до 138 см
  • 3D видеоголовка для плавного панорамирования
  • Быстросъемная площадка с поворотом на 90°
  • Удобные клипсовые зажимы
  • Выдвижная центральная колонна
  • Верхняя растяжка для повышенной устойчивости
  • Пузырьковый уровень
  • Комплектный чехол для переноски
  • Вес всего 0,75 кг

Характеристики:

  • Модель: Travel Line VT4
  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Количество секций ног: 4
  • Максимальная высота штатива: 1380 мм
  • Минимальная высота: 420 мм
  • Длина в сложенном виде: 435 мм
  • Штативная головка: 3D видеоголовка, съемная
  • Тип площадки для камеры: Быстросъемная
  • Размер площадки: 50х38 мм
  • Резьба на площадке под камеру: 1/4"
  • Рукоятка: съемная
  • Длина рукоятки: 130 мм
  • Тип зажимов секций ног: клипсовые
  • Размер профиля секций 23/20/17/14 мм
  • Центральная колонна выдвижная
  • Тип усиления штатива верхняя растяжка
  • Пузырьковый уровень есть
  • Климатические условия (температура воздуха) -10˚С … +40˚С
  • Материал штатива алюминиевый сплав, пластик ABS
  • Вес штатива 0,75 кг
  • Размер упаковки 90х450х90 мм
  • Вес с упаковкой: 0,86 кг