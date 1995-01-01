Описание

Универсальный 4-секционный алюминиевый штатив с выдвижной центральной колонной. Ножки штатива изготовлены из алюминиевого профиля, а клипсовые зажимы секций — из прочного ABS пластика. Максимальная высота 177 см (с выдвинутой центральной колонной), минимальная рабочая высота — 56 см, длина в сложенном виде — 58 см. Центральная колонная может трансформироваться в монопод. Хороший вариант для фотографа-любителя с ограниченным бюджетом.

Фиксация камеры

В основании головки расположен винтовой фиксатор горизонтального панорамирования. Ручка штатива предназначена не только для быстрого наведения камеры на «цель», но и винтовым фиксатором угла наклона головки. Длина ручки — 15 см. Оперативно повернуть и зафиксировать фотокамеру для съёмки в вертикальной ориентации (или на произвольный угол до 90°) возможно благодаря шарнирному креплению быстросъёмной площадки. Фиксация угла наклона площадки — винтовая. Головка оснащена быстросъёмной площадкой с противоскользящими накладками и встроенным пузырьковым уровнем. На площадке расположен винт с резьбой 1/4″ и подпружиненный штифт. Размер площадки 51×71 мм.

Выдвижная центральная колонна

Для изменения высоты установки камеры без изменения длины его ножек, штатив имеет выдвижную центральную колонну. Фиксация положения колонны — винтовая. Винт фиксации расположен в «короне» штатива. Благодаря верхней растяжке, подготовка штатива к работе и его выравнивание на поверхности происходит быстро и легко. Растяжка фиксируется в выбранном положении и обеспечивает устойчивость во время работы со штативом; кроме того, меняя положение фиксатора растяжки, можно регулировать (и фиксировать) угол раскрытия ножек штатива. Для дополнительного усиления в основании колонны находится крюк для груза.

2 в 1. Штатив и монопод

Внутри центральной колонны находится телескопический 5-секционный раздвижной монопод высотой от 47 до 159 см, который незаменим в репортажных съемках. Для извлечения монопода необходимо отпустить винт в «короне» штатива и просто вытащить его из корпуса цетральной колонны. Фиксация секций монопода на рабочей высоте происходит вращением их по часовой стрелке относительно друг друга.

Четыре секции ног

Четыре секции ножек штатива изготовлены из алюминиевого профиля с анодированным покрытием, которое обеспечивает сопротивление коррозии. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками из ABS пластика. Ножки штатива снабжены накладками-рукавами из вспененного материала. Это обеспечивает комфортное удержание штатива в холодное время года. Для переноски штатива в его основании находится пластиковая рукоятка. На концах штативных ног размещены пятки с резиновыми наконечниками.

Пузырьковые уровни

Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями. Один расположен в основании штатива, а второй на быстросъёмной площадке. Выставить камеру в горизонтальной плоскости не составит труда.

Чехол для транспортировки

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии с регулируемым по длине наплечным ремнём.