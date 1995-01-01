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Штатив Falcon Eyes Travel Line 1400BHP

  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
  • Travel Line 1400BHP
Код товара:УТ-00088788
Артикул:32395

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный 5-секционный алюминиевый штатив Falcon Eyes Travel Line 1400BHP с шаровой головкой. Максимальная высота 135 см, минимальная рабочая высота — 41 см, длина в сложенном виде - 42 см, вес штатива - всего 0,95 кг. Отличный вариант для фотографа-любителя с ограниченным бюджетом.

Компактные штативы Travel Line подойдут любителям начального уровня при съемке легкими фотокамерами, как в домашних условиях, так и на выезде. Штатив оснащен шаровой панорамирующей головкой с быстросъемной площадкой на регулируемой по высоте центральной колонне, что позволяет вести как фото, так и видеосъемку.

Характеристики:

  • Модель: 1400BHP
  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Максимальная высота штатива: 1356 мм
  • Минимальная высота: 412 мм
  • Длина в сложенном виде: 425 мм
  • Штативная головка: шаровая головка с панорамированием
  • Быстросъемная площадка: 50*38 мм
  • Диаметр базы головки: 45 мм
  • Диаметр шара: 32 мм
  • Количество секций ног: 5
  • Материал штатива: алюминиевый сплав, пластик ABS
  • Диаметр секций: 29 / 26 / 23 / 20 / 17 мм
  • Температура воздуха: -10˚С … +40˚С
  • Вес штатива: 0.95 кг

Комплектация:

  • Штатив с шаровой головкой
  • Чехол для переноски штатива