Универсальный 5-секционный алюминиевый штатив Falcon Eyes Travel Line 1400BHP с шаровой головкой. Максимальная высота 135 см, минимальная рабочая высота — 41 см, длина в сложенном виде - 42 см, вес штатива - всего 0,95 кг. Отличный вариант для фотографа-любителя с ограниченным бюджетом.

Компактные штативы Travel Line подойдут любителям начального уровня при съемке легкими фотокамерами, как в домашних условиях, так и на выезде. Штатив оснащен шаровой панорамирующей головкой с быстросъемной площадкой на регулируемой по высоте центральной колонне, что позволяет вести как фото, так и видеосъемку.

Характеристики:

Модель: 1400BHP

1400BHP Максимальная нагрузка: 2 кг

2 кг Максимальная высота штатива: 1356 мм

1356 мм Минимальная высота: 412 мм

412 мм Длина в сложенном виде: 425 мм

425 мм Штативная головка: шаровая головка с панорамированием

шаровая головка с панорамированием Быстросъемная площадка: 50*38 мм

50*38 мм Диаметр базы головки: 45 мм

45 мм Диаметр шара: 32 мм

32 мм Количество секций ног: 5

5 Материал штатива: алюминиевый сплав, пластик ABS

алюминиевый сплав, пластик ABS Диаметр секций : 29 / 26 / 23 / 20 / 17 мм

29 / 26 / 23 / 20 / 17 мм Температура воздуха: -10˚С … +40˚С

-10˚С … +40˚С Вес штатива: 0.95 кг

Комплектация: