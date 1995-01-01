Штатив Falcon Eyes Travel Line 1400BHP
Код товара:УТ-00088788
Артикул:32395
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см135
Безопасная нагрузка, кг2
Длина в сложенном виде, см42
Вес, г950
Комплектация штативаС головкой
Головкашаровая
Пузырьковый уровеньесть
Количество секций5
Быстросъемная площадкаесть
Диаметр ног29 / 26 / 23 / 20 / 17 мм
Максимальная нагрузка2 кг
Минимальная высота412 мм
Максимальная высота1356 мм
Длина в сложенном положении425 мм
Материалалюминиевый сплав, пластик ABS
Вес0.95 кг
Описание
Универсальный 5-секционный алюминиевый штатив Falcon Eyes Travel Line 1400BHP с шаровой головкой. Максимальная высота 135 см, минимальная рабочая высота — 41 см, длина в сложенном виде - 42 см, вес штатива - всего 0,95 кг. Отличный вариант для фотографа-любителя с ограниченным бюджетом.
Компактные штативы Travel Line подойдут любителям начального уровня при съемке легкими фотокамерами, как в домашних условиях, так и на выезде. Штатив оснащен шаровой панорамирующей головкой с быстросъемной площадкой на регулируемой по высоте центральной колонне, что позволяет вести как фото, так и видеосъемку.
Характеристики:
- Модель: 1400BHP
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Максимальная высота штатива: 1356 мм
- Минимальная высота: 412 мм
- Длина в сложенном виде: 425 мм
- Штативная головка: шаровая головка с панорамированием
- Быстросъемная площадка: 50*38 мм
- Диаметр базы головки: 45 мм
- Диаметр шара: 32 мм
- Количество секций ног: 5
- Материал штатива: алюминиевый сплав, пластик ABS
- Диаметр секций: 29 / 26 / 23 / 20 / 17 мм
- Температура воздуха: -10˚С … +40˚С
- Вес штатива: 0.95 кг
Комплектация:
- Штатив с шаровой головкой
- Чехол для переноски штатива