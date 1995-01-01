Горизонтальная штанга Falcon Eyes TMB-131D предназначена для камеры с набором дополнительного оборудования (осветители, мониторы) и / или нескольких камер на один штатив. Монтаж на опору осуществляется с помощью центральной площадки, которая имеет крепление отверстие с резьбой 3/8“. Максимальный сдвиг центральной площадки по штанге составляет 247 мм.

Две перемещаемые головки оснащены площадками с винтовым креплением с резьбой 1/4“ и переходной гайкой с 1/4“ на 3/8“. Головки, как и центральная площадка, имеют возможность не только перемещаться по штанге, но и вращаться на ней. Фиксация положения производится рукоятками с храповым механизмом на корпусе площадки или головок. На торцах штанги расположены две несъемные площадки с винтами 3/8“.

Обращаем внимание, что при установке тяжёлого оборудования в крайние положения необходимо учитывать возможность опрокидывания, в этих случаях рекомендуем использовать противовесы.

Характеристики