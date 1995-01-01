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Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D

  • TMB-131D
  • TMB-131D
  • TMB-131D
  • TMB-131D
  • TMB-131D
  • TMB-131D
  • TMB-131D
  • TMB-131D
  • TMB-131D
Код товара:УТ-00081452
Артикул:26243

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Горизонтальная штанга Falcon Eyes TMB-131D предназначена для камеры с набором дополнительного оборудования (осветители, мониторы) и / или нескольких камер на один штатив. Монтаж на опору осуществляется с помощью центральной площадки, которая имеет крепление отверстие с резьбой 3/8“. Максимальный сдвиг центральной площадки по штанге составляет 247 мм.

Две перемещаемые головки оснащены площадками с винтовым креплением с резьбой 1/4“ и переходной гайкой с 1/4“ на 3/8“. Головки, как и центральная площадка, имеют возможность не только перемещаться по штанге, но и вращаться на ней. Фиксация положения производится рукоятками с храповым механизмом на корпусе площадки или головок. На торцах штанги расположены две несъемные площадки с винтами 3/8“.

Обращаем внимание, что при установке тяжёлого оборудования в крайние положения необходимо учитывать возможность опрокидывания, в этих случаях рекомендуем использовать противовесы.

Характеристики

  • Длина штанги: 59.2 см
  • Рабочая длина штанги: 53 см
  • Максимальная полезная нагрузка: 5 кг
  • Основной материал: алюминиевый сплав
  • Материал зажимов: ABS пластик, сталь
  • Вес штанги: 1.5 кг
  • Ширина головок/площадки: 9.1 см
  • Диаметр штанги: 3 см