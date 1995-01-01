Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D
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Характеристики
Описание
Горизонтальная штанга Falcon Eyes TMB-131D предназначена для камеры с набором дополнительного оборудования (осветители, мониторы) и / или нескольких камер на один штатив. Монтаж на опору осуществляется с помощью центральной площадки, которая имеет крепление отверстие с резьбой 3/8“. Максимальный сдвиг центральной площадки по штанге составляет 247 мм.
Две перемещаемые головки оснащены площадками с винтовым креплением с резьбой 1/4“ и переходной гайкой с 1/4“ на 3/8“. Головки, как и центральная площадка, имеют возможность не только перемещаться по штанге, но и вращаться на ней. Фиксация положения производится рукоятками с храповым механизмом на корпусе площадки или головок. На торцах штанги расположены две несъемные площадки с винтами 3/8“.
Обращаем внимание, что при установке тяжёлого оборудования в крайние положения необходимо учитывать возможность опрокидывания, в этих случаях рекомендуем использовать противовесы.
Характеристики
- Длина штанги: 59.2 см
- Рабочая длина штанги: 53 см
- Максимальная полезная нагрузка: 5 кг
- Основной материал: алюминиевый сплав
- Материал зажимов: ABS пластик, сталь
- Вес штанги: 1.5 кг
- Ширина головок/площадки: 9.1 см
- Диаметр штанги: 3 см