Лампочка Falcon Eyes THL-500-2, галогенная, цоколь G9.5, 500 Вт



Код товара: УТ-00081449 Артикул: 27630 Код товара: УТ-00081449 Артикул: 27630 Галогенная лампа Falcon Eyes THL-500-2 предназначена для студийного осветителя QL-500BW v2.0 и других моделей с максимальной мощностью 500 Вт и цоколем G9.5. Галогенные лампы с высоким индексом цветопередачи (CRI≈100) и цветовой температурой 3000–3200К выдают эталонный теплый свет с непрерывным линейным спектром, что соответствует стандартам киносъемочного процесса. Товар не найден Задать вопрос Описание Галогенная лампа Falcon Eyes THL-500-2 предназначена для студийного осветителя QL-500BW v2.0 и других моделей с максимальной мощностью 500 Вт и цоколем G9.5. Галогенные лампы с высоким индексом цветопередачи (CRI≈100) и цветовой температурой 3000–3200К выдают эталонный теплый свет с непрерывным линейным спектром, что соответствует стандартам киносъемочного процесса. Размер упаковки: 105х30х30 мм

105х30х30 мм Вес с упаковкой: 50 г Видео Наш обзор

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