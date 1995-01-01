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Лампочка Falcon Eyes THL-500-2, галогенная, цоколь G9.5, 500 Вт

Код товара:УТ-00081449
Артикул:27630

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Галогенная лампа Falcon Eyes THL-500-2 предназначена для студийного осветителя QL-500BW v2.0 и других моделей с максимальной мощностью 500 Вт и цоколем G9.5. Галогенные лампы с высоким индексом цветопередачи (CRI≈100) и цветовой температурой 3000–3200К выдают эталонный теплый свет с непрерывным линейным спектром, что соответствует стандартам киносъемочного процесса.

  • Размер упаковки: 105х30х30 мм
  • Вес с упаковкой: 50 г