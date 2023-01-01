Описание

Галогенная лампа THL-1000-2 мощностью 1000 Вт с цоколем G9.5 подходит для осветителей Falcon Eyes QL-1000BW v2.0.

Галогенные лампы с высоким индексом цветопередачи (CRI≈100) и цветовой температурой 3000–3200К выдают эталонный теплый свет с непрерывным линейным спектром, что стандартным лампам для киносъемочного процесса.