Лампа Falcon Eyes THL-1000-2 галогенная, 1000 Вт, G9.5
Код товара : УТ-00049872
Артикул : 27631
1 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Falcon Eyes 1 год
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.015
Описание
Галогенная лампа THL-1000-2 мощностью 1000 Вт с цоколем G9.5 подходит для осветителей Falcon Eyes QL-1000BW v2.0.
Галогенные лампы с высоким индексом цветопередачи (CRI≈100) и цветовой температурой 3000–3200К выдают эталонный теплый свет с непрерывным линейным спектром, что стандартным лампам для киносъемочного процесса.