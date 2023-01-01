Описание

Пульт-синхронизатор TERC II USB предназначен для работы со студийными вспышками Falcon Eyes серии TE v 2.0, дистанционного управления мощностью импульса и пилотного света, выбора режимов работы пилотного света, вкл/откл звуковой индикации, а также радиосинхронизации срабатывания затвора камеры и импульса вспышки.

200 каналов дают широкие возможности по организации различных световых схем. Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает удобное управление моноблоками. Питание передатчика осуществляется от 2 батарей типа ААА, приемник питается от вспышки. Информативный ЖК-экран с подсветкой, отображает всю информацию о параметрах вспышки. Функция "памяти" позволит запомнить все настройки, даже при продолжительном бездействии и извлечении батареек.

Благодаря пульту управления у вас больше нет необходимости подходить к каждому студийному моноблоку и регулировать его мощность - всё это легко сделать, не отходя от фотоаппарата.

Функции: