Радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC II USB + пульт дистанционного управления
Код товара : 00000050292
Артикул : 23592
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.160
Описание
Пульт-синхронизатор TERC II USB предназначен для работы со студийными вспышками Falcon Eyes серии TE v 2.0, дистанционного управления мощностью импульса и пилотного света, выбора режимов работы пилотного света, вкл/откл звуковой индикации, а также радиосинхронизации срабатывания затвора камеры и импульса вспышки.
200 каналов дают широкие возможности по организации различных световых схем. Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает удобное управление моноблоками. Питание передатчика осуществляется от 2 батарей типа ААА, приемник питается от вспышки. Информативный ЖК-экран с подсветкой, отображает всю информацию о параметрах вспышки. Функция "памяти" позволит запомнить все настройки, даже при продолжительном бездействии и извлечении батареек.
Благодаря пульту управления у вас больше нет необходимости подходить к каждому студийному моноблоку и регулировать его мощность - всё это легко сделать, не отходя от фотоаппарата.
Функции:
- Режим радиосинхронизации 2 группы А и В, по 100 каналов в каждой группе
- Регулировка мощности вспышки
- Регулировка мощности пилотного света
- Вкл / откл пилотного света
- Выбор режима пропорционального или независимого регулирования пилотного света
- Управление светосинхронизатором
- Вкл /откл звуковой индикации
- Кнопка Test
- Память настроек (даже при смене батареек)